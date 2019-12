Samsung Galaxy S11 - model S11+ z 108 MP matrycą Bright HM1 i technologią Nonacell

Od dłuższego czasu w internecie pojawiają się kolejne informacje, które wskazują, że wszystkie Samsungi Galaxy S11 zaoferują ulepszone aparaty, ale w przyszłym roku Galaxy S11+ posiadał będzie znacznie leszy aparat od swoich tańszych i mniejszych braci.

Wszystko wskazuje na to, że Samsung zamierza zastosować taktykę Apple. Od wielu lat gigant z Cupertino prezentując nowe smartfony wyposaża je w różne aparaty. Przykładowo w 2016 roku zadebiutowały modele 7 i 7 Plus. Większy iPhone poza dodatkowym gigabajtem pamięci operacyjnej zaoferował także drugi obiektyw tele i rozpoczął modę na stosowanie coraz większej ilości aparatów.

Samsung w serii Galaxy S10 stosował różne konfiguracje matryc. Podstawowy model Galaxy S10e nie posiada teleobiektywu, w który wyposażone są droższe modele.

Wszystko wskazuje na to, że Galaxy S11e i Galaxy S11 będą miały słabszy aparat od modelu Galaxy S11+, który ma być prawdziwym fotosmartfonem.

Od około miesiąca co kilka dni w sieci pojawiają się nowe informacje, które wskazują, że Galaxy S11+ zaoferuje specjalnie zmodyfikowaną matrycę ISOCELL Bright HMX. Teraz Ice universe przekazuje kolejne informacje, które potwierdzają, że matryca ISOCELL Bright HMX zostanie zmodyfikowana specjalnie dla Galaxy S11+.

S11+ unique new generation 108MP sensor seems to be called ISOCELL Bright HM1. It is a more advanced Nonacell technology than Tetracell. It merges a cluster of 9 pixels into a single pixel and allows 0.8μm pixels to be converted to 2.4μm pixels, greatly improving Low-light shoot