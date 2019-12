Samsung Galaxy S11 - model S11+ z gigantyczną baterią i 120 Hz wyświetlaczem

Samsung Galaxy S11+ może być znacznie ciekawszy od swoich mniejszych i tańszych braci.

Do targów MWC zostało nieco ponad dwa miesiące. Przez ten czas w sieci pojawiać się będzie coraz więcej informacji na temat przyszłorocznych flagowców. Dotyczy to także Samsunga Galaxy S11, który co prawda nie zadebiutuje na MWC, a na specjalnej konferencji z serii Galaxy Unpacked w lutym 2019 roku.

Do sieci przedostało się już wiele bardziej lub mniej realnych plotek. Ostatnio wyciekły realistyczne rendery, które przedstawiają poszczególne modele w całej okazałości. Dzięki nim oraz reklamom i renderom tańszych modeli takich, jak Galaxy A51, Galaxy A91 oraz Galaxy Note 10 Lite wiemy już, jak wyglądać będą przyszłoroczne modele Samsunga.

Teraz uzyskaliśmy kolejne informacje na temat największego przedstawiciela serii Galaxy S11. Model Galaxy S11+ wyposażony zostanie w pięć kamer z głównym 108 MP obiektywem, aparatem z pięciokrotnym zoomem optycznym, obiektywem ultra szerokokątnym, kamerą ToF, zmienionym oprogramowaniem i wieloma innymi nowościami.

Urządzenie wyposażone zostanie w wyświetlacz o przekątnej 6,9 cala o proporcjach 20:9. W ekranie znajdzie się miejsce na niewielką, pojedynczą kamerkę do selfie. W zależności od regionu za wydajność odpowiadać będzie procesor Samsung Exynos 990 lub Qualcomm Snapdragon 865.

Najnowsze przecieki informują o baterii, której pojemność wynosić będzie aż 5000 mAh. Będzie to największy akumulator, jaki kiedykolwiek został umieszczony w flagowym modelu Samsung Galaxy.

Już kilkukrotnie pisaliśmy, że Samsung postanowił wyeliminować bolączki modeli z serii Galaxy S10. Są nimi czytnik linii papilarnych w ekranie oraz zbyt mała baterie.

Akumulator Samsunga Galaxy S11+ właśnie wyciekł do sieci dzięki południowokoreańskiej bazie SafetyKorea. W informacjach znalazło się także zdjęcie baterii z numerem modelu EB-BG988ABY. Oznaczenie to pasuje do oznaczenia kodowego Samsunga Galaxy S11+ - SM-G988. Dzięki najnowszej wiadomości i wcześniejszych wyciekom wiemy, że Galaxy S11+ otrzyma bardzo duży akumulator.

Zdjęcie dołączone do dokumentacji pokazuje, że typowa pojemność baterii wynosi 5000 mAh, co przekłada się na pojemność znamionową 4855 mAh. Samsung dotychczas nie stosował tak dużych baterii w modelach z serii Galaxy S lub Galaxy Note. Akumulator o podobnej pojemności znajduje się modelu Galaxy M20. Smartfonem Samsung z największym akumulatorem nadal pozostaje Galaxy M30s. Posiada on baterie o pojemności 6000 mAh.

Dla porównania obecne flagowce - Samsung Galaxy S10+ i Samsung Galaxy Note 10+ posiadają akumulatory o pojemności odpowiednio 4100 mAh i 4300 mAh.

Bateria do modelu SM-G988 produkowana jest przez Samsung SDI w Wietnamie. Ogniwo odpowiedzialne będzie za dostarczanie energii dla dużego ekranu Dynamic AMOLED o przekątnej 6,9 cala. Ekran ten może obsługiwać 120 Hz odświeżanie, co dodatkowo zwiększy jego zapotrzebowanie na prąd. Informacja o zwiększonej częstotliwości odświeżania została znaleziona w najnowszej becie One UI 2.0 udostępnionej na zeszłorocznego Samsunga Galaxy Note 9.

Galaxy S11+ jako topowy wariant posiadać ma 120 Hz ekran z automatycznym, płynnym przełączaniem pomiędzy poszczególnymi częstotliwościami. W celu ograniczenia zużycia energii Samsung ma zastosować rozwiązanie, które automatycznie zmieniać będzie częstotliwość odświeżania.

