Samsung Galaxy S11 - model S11+ z niestandardową 108 MP matrycą

Do premiery Samsunga Galaxy S11 zostaje coraz mniej czasu, a w sieci pojawia się coraz większa ilość informacji, których wiarygodność wzrasta z godziny na godzinę. Ostatnio pisaliśmy o gigantycznej baterii o pojemności 5000 mAh, która znajdzie się w obudowie modelu Plus. Teraz do sieci wyciekły kolejne rewelacje na temat modelu Galaxy S11+.

Od kilku miesięcy wiemy, że Samsung projektując modele Galaxy S11 skupia się na wyeliminowaniu największych bolączek, które trapią Galaxy S10 i Galaxy Note 10. Zatem aby odpowiedzieć sobie na pytanie, co nowego znajdzie się w Galaxy S11 trzeba dowiedzieć się, na co narzekają użytkownicy Galaxy S10 i Galaxy Note 10. Chodzi oczywiście o nowy czytnik linii papilarnych w ekranie, który sprawia sporo problemów, a na dodatek nie jest najbezpieczniejszy oraz czas pracy na baterii w połączeniu z wolnym 15 W ładowaniem przewodowym (w modelu Galaxy S10).

The Galaxy S11+ uses a 1 / 1.3-inch 108MP Samsung exclusive custom sensor, which is superior in quality to ISOCELL Bright HMX and has a high cost.