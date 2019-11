Samsung Galaxy S11: model z Plusem ma ogromny moduł aparatu

Najnowsze rendery, które pojawiły się w sieci pokazują Galaxy S11 w odmianie Plus. Na pleckach widać wielki obiektyw aparatów w kształcie prostokąta.

Smartfony Samsunga podobnie, jak urządzenia od Apple zawsze były tematem plotek i wielu przecieków. Nie inaczej jest w tym roku. Dni do premiery pozostaje coraz mniej. Podobnie jest z tajemnicami, jakie skrywają smartfony z serii Galaxy S11. W internecie co jakiś czas pojawiają się coraz bardziej dokładne informacje na temat nowych smartfonów.

Źródło: @OnLeaks via CashKaro.com

Najnowszą wzmianką na temat rodziny Galaxy S11 są rendery modelu z Plus'em w nazwie czyli największej i najdroższej odmiany. Przypominamy, że zaledwie kilka dni temu do sieci przedostały się rendery najtańszej i najmniejszej odmiany Galaxy S11e. Za przekazanie informacji odpowiedzialny jest niezawodny @OnLeaks, który już wielokrotnie poinformował świat o najnowszych modelach na długo przed ich premierą. Przekazane przez niego zdjęcia przedstawiają konstrukcję Galaxy S11 Plus. Front urządzenia wygląda tak, jak przypuszczaliśmy, ale Samsung zaszalał z projektem plecków. Z tyłu umieszczono gigantyczny moduł kamery w kształcie prostokąta. Wszyscy internauci, którzy komentowali kwadratowe aparaty iPhone'a 11 z pewnością nie kupią S11 Plus.

W tym roku na rynku pojawiły się już dwa flagowe smartfony z kwadratowymi obudowami aparatów, w których umieszczono dwie lub trzy matryce. Mowa o Google Pixel'u 4 i iPhone'ie 11. Co prawda to Apple zaprezentowało swoje urządzenia wcześniej, ale Google już w wakacje opublikował w sieci oficjalne zdjęcia prezentujące kwadratowy aparat tegorocznego Pixel'a.

Wszystko wskazuje na to, że Samsung zamierza prześcignąć konkurencje i zaprezentuje urządzenie z największym modułem aparatów. S11 Plus posiada z tyłu ogromną taflę czarnego szkła, w której umieszczono obiektywy. Urządzenie ma posiadać aż pięć matryc i dwa czujniki. Wyciek umieszczony na Cashkaro twierdzi, że główny obiektyw może mieć rozdzielczość 108 MP. Samsung posiada już w produkcji taką matrycę, która została oficjalnie zaprezentowana w sierpniu tego roku. Aktualnie wykorzystuje ją jedynie Xiaomi.

Źródło: @OnLeaks via CashKaro.com

Post donosi, że Galaxy S11 Plus, który wygląda bardzo podobnie do renderów Galaxy S11 oraz Galaxy S11e będzie posiadał następujące wymiary: 166,9 mm wysokości x 76 mm szerokości na 8,8 mm grubości (maksymalnie 10,2 mm na wysokości obiektywów). Wymiary jasno wskazują, że urządzenie najmniejsze nie będzie. Większym problemem jest jednak duża różnica w grubości korpusu do grubości korpusu w miejscu aparatu. Oznacza to, że urządzenie nie będzie leżeć płasko na stole lub innej powierzchni.

Rendery ukazują również, że Galaxy S11 Plus z powrotem zaoferuje jedną kamerkę do selfie w wyświetlaczu. Przypominamy, że obecny Galaxy S10 posiada w wyświetlaczu dwie matryce, przez co wycięcie jest spore i denerwuje użytkowników. Możliwe, że Samsung wziął sobie do serca ich uwagi, ponieważ już Galaxy Note 10 mimo, iż jest wyżej pozycjonowany od Galaxy S10 to posiada jedną kamerkę, która na dodatek umieszczona jest symetrycznie na środku.

Na prawej krawędzi Samsunga Galaxy S11 Plus umieszczono przyciski do regulacji głośności oraz oddzielny przycisk zasilania, który podobnie, jak w Galaxy Note 10 zintegrowany będzie z asystentem głosowym Bixby.

Niestety seria Galaxy S11 nie zaoferuje już gniazda słuchawkowego Jack. Byliśmy na to przygotowaniu, ponieważ już modele Galaxy Note 10 go nie posiadają. W zestawie mają się znaleźć słuchawki sygnowane logiem AKG ze złączem USB Typu C.

