Samsung Galaxy S11: możliwe wykorzystanie ekranu o proporcjach 20:9

Samsung dale planuje eksperymentować z nietypowymi proporcjami ekranu.

Za niecałe pół roku Samsung wprowadzi na rynek kolejny flagowy smartfon klasy premium. Urządzenia, które zostaną zaprezentowane zastąpią dostępne w sklepach w chwili obecnej telefony z serii Galaxy S10.

Źródło: Let'sgodigital

Rynek nie odpoczął jeszcze dobrze po hucznych premierach innych smartfonów koreańskiego producenta - Galaxy Fold oraz Galaxy Note 10, a z dnia na dzień otrzymujemy coraz więcej prawdopodobnych plotek na temat przyszłorocznych urządzeń.

Galaxy S11 został ostatnio zauważony w popularnym teście syntetycznym Geekbench 5, który potwierdził nasze wcześniejsze przypuszczenia. Najnowszy smartfon w jednym z wariantów zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 865, a wydajność i tak będzie niższa, niż w tegorocznych iPhone'ach.

Teraz dowiadujemy się kolejnych szczegółów o wyświetlaczu przyszłorocznego przedstawiciela serii Galaxy S. Urządzenie, które zostało zauważone w bazach z wynikami testów syntetycznych posiada ekran o niestandardowych proporcjach 20:9. Oznacza to, że Samsung zdecydował się na kolejne wydłużenie konstrukcji urządzenia. Przypominamy, że koreański producent w 2017 roku wprowadził Samsunga Galaxy S8 z ekranem Infinity Display o proporcjach 18,5:9. Dwa lata później w 2019 roku zaprezentowano smartfony Galaxy S10 oraz Note 10 z ekranami 19:9.

Jeżeli Galaxy S11 faktycznie zostanie wyposażony w wyświetlacz o proporcjach 20:9 możemy założyć, że wszystkie nowe urządzenia od Samsunga będą posiadały podobne panele.

W bazach urządzenie zostało zauważone z nazwą SM-G416U. Wiemy, że kryptonim ten odnosi się do projektowanego Galaxy S11, ponieważ już wcześniej południowokoreański gigant używał kodów SM-G4xx w odniesieniu do innych urządzeń z serii Galaxy S. Istnieją również podejrzenia, że SM-G416U jest prototypem Galaxy S11 Plus w wersji z modemem 5G.

Tajemnicze urządzenie działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji 10. Śmiało można założyć, że jest to system z autorską nakładką Samsung One UI 2.0.

Co ciekawe Galaxy S11 nie będzie pierwszym urządzeniem Samsunga z ekranem o proporcjach 20:9. Podobne panele znajdują się już w modelach Galaxy A80 oraz A70. Możliwe, że zmieniony współczynnik proporcji przyczyni się także do minimalizacji ramek okalających wyświetlacz.

Podsumowując wyżej wymienione informacje nie będziemy zaskoczeni, gdy Samsung faktycznie zastosuje wyświetlacz o proporcjach 20:9 w przyszłorocznym flagowcu.

Źródło: androidcommunity