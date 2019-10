Samsung Galaxy S11 - możliwe wykorzystanie innego procesora niż Exynos 990

Najnowsze plotki informują, że Samsung może wykorzystać inny procesor niż zaprezentowany niedawno Exynos 990.

Exynos 990 to najnowszy autorski procesor, który został zaprezentowany przez Samsunga w drugiej połowie października 2019 roku. Układ ten wyróżnia się zastosowaniem dwóch rdzeni Cortex A76, czterech rdzeni Cortex A55 oraz dwóch autorskich rdzeni, na temat których nie znamy szczegółów. Jednostka ta wspiera pamięć masową UFS 3.0 i pamięć RAM w standardzie LPDDR5. Najważniejszymi nowościami jest wsparcie dla nagrywania w 8K, obsługa 120 Hz wyświetlaczy oraz aparatu o rozdzielczości 108 MP. Exynos 990 będzie konkurować z Qualcomm Snapdragon 865. Premiera tego drugiego układu zaplanowana jest na grudzień tego roku.

Źródło: Ice Universe via Twitter

Zaledwie kilka dni później w sieci pojawiły się plotki, które wskazują, że specyfikacja Galaxy S11 może obejmować zupełnie inny chip. Według Max'a Weinbacha Exynos 990 wcale nie jest flagowym procesorem Samsunga na 2020 roku. Post na Twitterze sugeruje, że Koreańczycy przygotowują się do premiery jeszcze lepszego układu.

Quick leak with more info coming soon, the Exynos 990 is NOT Samsung's flagship SoC for 2020. — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 25, 2019

Aby zrozumieć powyższą sytuację musimy na chwilę cofnąć się do początku tego roku. Samsungi Galaxy S10 czyli tegoroczne flagowce posiadają procesor Exynos 9820. Znajduje się w on we wszystkich modelach z serii od najmniejszego i najtańszego Galaxy S10e, aż po model z obsługą sieci 5G. Smartfony Galaxy Note 10 oraz Note 10+ otrzymały lekko zmodyfikowanego Exynos'a 9820, który otrzymał nową nazwę. Układ ten to Exynos 9825.

Exynos 990 kontynuuje tradycję nazewnictwa zapoczątkowaną wraz z premierą Exynos'a 980, który jest procesorem ze średniej półki cenowej. Informacja ta może wskazywać, że Exynos 990 wcale nie będzie sercem Galaxy S11, a przyszłorocznych smartfonów z nieco tańszej, ale bardzo cenionej serii Galaxy A.

Jeżeli informacje te okażą się prawdziwe przyszły rok zapowiada się bardzo ciekawie. Exynos 990 wyprodukowany jest w 7 nm procesie technologicznym, a na dodatek posiada wsparcie dla sieci 5G. Oznacza to, że przyszłoroczne Samsungi, które wcale nie będą flagowcami otrzymają dostęp do najnowszych zdobyczy technologicznych. Niestety w tym momencie jest za wcześnie, aby ocenić czy informacje przekazane przez Max'a Weinbacha są autentyczne. Wszystko wyjaśni się na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy.

