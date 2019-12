Samsung Galaxy S11 - najtańszy model Galaxy S11e 5G z 25 W ładowaniem

Najtańsza konfiguracja Samsunga Galaxy S11 z modemem sieci 5G zaoferuje nie najszybsze ładowanie przewodowe.

Co roku przed smartfonami Samsunga stawiane są wielkie oczekiwania. Modele z serii Galaxy S są jedynymi z najlepszych urządzeń z Androidem, jakie kiedykolwiek powstały i nie bez powodu sprzedają się w milionach egzemplarzy. Trzeba jednak pamiętać, że żadne urządzenie nie jest idealne. Podobnie jest z flagowymi smartfonami Samsunga. Koreańczycy zapomnieli o rozwijającej się technologii coraz szybszego ładowania baterii. Od czasu wprowadzenia modelu Galaxy S6 w 2015 roku wszystkie flagowce z serii posiadały szybkie ładowarki Fast Charge o mocy 15 W.

Źródło: OnLeaks via Pricebaba

Zasilacz o takich samych parametrach i nieco zmienionej obudowie zewnętrznej dołączmy jest również do tegorocznych modeli Galaxy S10. Jedynie mało popularny model Galaxy S10 5G ze względu na zewnętrzny modem sieci 5G oraz znacznie pojemniejszy akumulator doczekał się szybszego ładowania.

Przypominamy, że smartfony Galaxy S10e i Galaxy S10 mają niewielkie akumulatory o pojemności odpowiednio 3100 mAh i 3400 mAh. Dla większości użytkowników czas pracy podobnie, jak nie najszybszy czytnik linii papilarnych w Galaxy S10 jest rozczarowaniem. Sytuacji nie pomaga fakt, że baterie ładowane są z mocą 15 W podczas, gdy konkurencja oferuje w zestawie nawet ponad dwa razy mocniejsze ładowarki.

W 2019 roku do Samsunga dotarło, że jego system ładowania przewodowego smartfonów jest o jakieś trzy-cztery lata przestarzały. Najnowsze flagowce Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 10+ sprzedawane są w zestawie z mocniejszą 25 W ładowarką, a za pomocą akcesoryjnych zasilaczy mogą być ładowane jeszcze szybciej.

Spodziewamy się, że smartfony z serii Galaxy S11 również dostarczane będą z szybszą - 25 W ładowarką w pudełku.

Czy oznacza to jednak, że nowe smartfony ładować się będą szybciej? Niestety prawdopodobnie nie. Ma to związek z planowanym zastosowaniem pojemniejszych akumulatorów, które wraz z szybszą - 25 W ładowarką powinny ładować się tyle czasu, co ogniwa w Galaxy S10.

Obecność 25 W ładowania przewodowego została potwierdzona za pomocą chińskiego certyfikatu dla chińskiej wersji najmniejszego i najtańszego Samsunga Galaxy S11e (model SM-G9810). Wcześniej około dwóch tygodni temu w sieci pojawił się również certyfikat Samsunga Galaxy S11 5G, który również potwierdziło obecność 25 W ładowania. Te dwie wiadomości potwierdzają, że Samsungi Galaxy S11 dostarczane będą z nowszą, szybszą ładowarką w zestawie.

Największy i najdroższy model Galaxy S11+ ma posiadać akumulator o pojemności aż 5000 mAh. Tak duża bateria sugeruje, że Samsung mógłby wprowadzić 45 W ładowanie do tego modelu. Dużo bardziej realistycznym scenariuszem jest jednak obecność 25 W ładowarki w zestawie z możliwością dokupienia akcesoryjnego, 45 W zasilacza.

