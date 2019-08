Samsung Galaxy S11: nawet 1 TB wbudowanej pamięci masowej

Plotki głoszą, że Galaxy S11 sprzedawany będzie w czterech różnych wersjach pojemnościowych.

Samsung jest producentem, który cały czas stosował czytniki kart pamięci microSD za pomocą których użytkownicy łatwo mogli rozszerzyć pamięć swojego urządzenia. Stosował, ponieważ najnowszy flagowiec z serii Galaxy Note 10 go nie posiada. Największy sprzedawca smartfonów z Androidem po prostu wyeliminował to gniazdo rozszerzeń ze swoich urządzeń. Czytnik nadal znajduje się w najdroższym modelu Galaxy Note 10+, ale to raczej przejściowa sytuacja. Samsung wyraźnie zaznaczył już, że podobnie, jak inni producenci z Apple na czele będzie dążył do eliminacji zarówno złącza słuchawkowego Jack, jak i czytnika kart pamięci w standardzie microSD.

Źródło: techadvisor

Samsung Galaxy S10 może być ostatnim flagowcem z Korei wyposażonym w Jack'a oraz czytnik kart pamięci.

SamMobile informuje, że smartfony z serii Galaxy S11 będą miały cztery różne wersje pamięciowe. Podstawowa konfiguracja podobnie, jak Galaxy S10 ma zaoferować 128 GB. Najwyższy model ma zaoferować aż 1 TB przestrzeni dyskowej. Takie rozwiązanie może choć trochę zminimalizować rozżalenie użytkowników, którzy od lat przyzwyczajeni byli do korzystania z kart pamięci.

Odwołując się do informacji podanych przez SamMobile model SM-G981 dostępny będzie w wersjach z 128 GB i 512 GB pamięci masowej. Model o oznaczeniu SM-G986 ma zaoferować 128 GB, 256 GB lub 512 GB. Ostatnie urządzenie oznaczone kodem SM-G988 oferowane będzie w wersjach 128 GB, 256 GB, 512 GB oraz 1 TB. Takie informacje dają nam również wskazówkę jakie modele zostaną zaprezentowane.

SM-G981 będzie tańszym modelem Samsung Galaxy S11e. Podstawowa wersja Samsunga Galaxy S11 to SM-G986, a SM-G988 to oznaczenie zarezerwowane dla większego Galaxy S11+.

Raport SamMobile nie informuje bezpośrednio o usunięciu czytnika kart pamięci z urządzenia, ale w innym wypadku Samsung nie wprowadzał by na rynek tylu wersji Samsung Galaxy S11. Producent podobnie, jak Apple prawdopodobnie będzie chciał dodatkowo dorobić na sprzedaży urządzeń z większą ilością pamięci wbudowanej po zawyżonych cenach.

