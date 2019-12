Samsung Galaxy S11+ otrzymuje certyfikat Bluetooth

Certyfikat Bluetooth potwierdza, ze premiera Galaxy S11 zbliża się wielkimi krokami.

Premiera Galaxy S11 za mniej, niż 2 miesiące. Samsung zaprezentuje swoje flagowe urządzenia na 2020 roku już 11 lub 18 lutego, ale aby było to możliwe urządzenia muszą wcześniej otrzymać stosowne certyfikaty dopuszczające do sprzedaży. Pierwsze z nich wyciekają powoli do sieci. Flagowe modele Galaxy S11 otrzymały właśnie pierwsze oficjalne dokumenty. Mowa o certyfikacie Bluetooth wydanym dla Samsunga SM-G988.

Źródło: samsung.com

Certyfikat Bluetooth wyszczególnia trzy modele - SM-G988B_DS, SM-G988B i SM-G988BR_DS. DS w przypadku oznaczeń kodowych Samsunga oznacza, że urządzenie otrzyma wsparcie dla technologii Dual SIM.

Najnowszy certyfikat w połączeniu z wcześniejszym wyciekiem informacji z bazy danych Geekbench'a wskazuje, że nazwa kodowa SM-G988 odwołuje się do największego modelu Galaxy S11+. W skład serii wejdą jeszcze dwa tańsze urządzenia - Galaxy S11 i Galaxy S11e. Istnieje również możliwość, że Samsung zmieni nazewnictwo i urządzenia nazywać się będą odpowiednia Samsung Galaxy S20e, Galaxy S20 oraz Galaxy S20+.

Sam certyfikat nie zdradza zbyt wielu szczegółów poza tym, ze smartfon posiadać będzie moduł Bluetooth 5.0. Nie jest to odkrywcza informacja, ponieważ identyczna wersja Bluetooth umieszczana jest we flagowych Samsungach Galaxy od premiery modelu Galaxy S8 w 2017 roku.

Poza modułem Bluetooth urządzenie zaoferuje Wi-Fi 6 i ogromny akumulator o pojemności 5000 mAh. Samsung przypomniał sobie także o ładowaniu, dzięki czemu nowe modele otrzymają znacznie szybsze, niż dotychczasowe 15 W ładowarki. Urządzenie ma posiadać duży ekran o przekątnej 6,9 cala wykonany w technologii Dynamic AMOLED. Panel cechować się będzie 120 Hz częstotliwością odświeżania. Za wydajność odpowiadać będzie w zależności od regionu procesor Qualcomm Snapdragon 865 lub Samsung Exynos 990. Oba układy otrzymają nawet 12 GB pamięci operacyjnej do pomocy. Nie zabraknie także od 128 GB do 1 TB wbudowanej pamięci masowej.

Samsungi Galaxy S11 zadebiutują oficjalnie na specjalnej konferencji z serii Galaxy Unpacked w San Francisco już w lutym 2020 roku.

Źródło: gsmarena.com