Samsung Galaxy S11 - pierwsze rendery S11e z zakrzywionym ekranem

W sieci pojawiły się rendery najmniejszego i najtańszego modelu z serii Galaxy S11.

O Samsungach Galaxy S11 jest głośno już od kilku miesięcy. Smartfony zadebiutują za około 3 miesiące, a w sieci pojawia się mnóstwo nowych informacji jednak do dnia dzisiejszego najmniej wiedzieliśmy o najtańszym i najmniejszym modelu z literką e na końcu. W sieci pojawiły się właśnie pierwsze nieoficjalne rendery Samsunga Galaxy S11e. Zgodnie z oczekiwaniami najtańszy flagowiec na 2020 rok będzie znacznie bardziej podobny do swoich droższych i większych braci, niż Galaxy S10e do linii Galaxy S10.

Źródło: sammobile.com

Galaxy S11e - rendery potwierdzają zakrzywiony ekran

Niestety przeciek renderów do sieci potwierdził nasze obawy. Przyszłoroczny model z literką e na końcu posiadał będzie zagięty ekran tak, jak jego drożsi bracia. W tym roku model S10e jest jedynym flagowcem Samsunga z zupełnie płaskim ekranem przednim i czytnikiem linii papilarnych umieszczonym z boku. Rozwiązania te zostały docenione przez wielu użytkowników. Czytnik linii papilarnych w Galaxy S10 nie jest najszybszy, ani najdokładniejszy. Dodatkowo po czasie okazało się, że nie jest to także zbytnio bezpieczny skaner. Wyświetlacz z zagięciami po bokach wygląda ładnie, ale jest znacznie trudniejszy do zabezpieczenia a na dodatek bardziej narażony na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Nie można pominąć również wyższych kosztów ewentualnej wymiany.

Samsung zdecydował się na zastosowanie płaskiego ekranu w Galaxy S10e, ale wszystko wskazuje, że było to jednorazowe zagranie. Plotki sugerowały, że Galaxy S11e dostanie zagięty ekran, który będzie taki sam, jak w droższych modelach. Informacja ta została potwierdzona na renderach opublikowanych przez OneLeaks na portalu Pricebaba. Dodatkowo potwierdziły się informacje o przeniesieniu kamerki do selfie na środek. Rozwiązanie to zostało już zastosowane w Samsungach Galaxy Note 10.

W dalszym ciągu nie mamy żadnych potwierdzonych informacji na temat rozmiaru smartfona. Wiadomo jedynie, że ma być on nieco większy od Galaxy S10e z 5,8 calowym ekranem. Plotki w sieci wskazują na zastosowanie matrycy o przekątnej 6,2 - 6,3 cala. Zmiany konstrukcyjne, które widzieliśmy już w renderach Galaxy S11 pojawiły się także w mniejszym modelu S11e. Mowa o umieszczeniu wszystkich przycisków sprzętowych na prawym boku oraz zastosowaniu podłużnego szkła aparatów.

Nowy układ kamer w kształcie litery L wygląda nie najlepiej. Wielu fanów Samsunga nie jest zadowolonych z faktu, że producent postanowił pójść najnowszą za konkurencją i również zastosować pionowo umieszczone obiektywy. W środku ma znaleźć się potrójny system kamer. Możliwe, że główny obiektyw legitymował się będzie rozdzielczością 108 MP.

Samsung Galaxy S11e napędzany będzie przez procesor Samsung Exynos 990 lub Qualcomm Snapdragon 865 w zależności od regionu. Takie same chipy znajdą się w droższych modelach. Oczekuje się, że najmniejszy S11e otrzyma wariant z modemem 5G. Pojemność baterii ma wynosić 3900 mAh. Jak na Samsunga to bardzo przyzwoita wartość.

