Samsung Galaxy S11 - pierwsze zdjęcia działającego prototypu

Samsung Galaxy S11 to jeden z najbardziej oczekiwanych smartfonów pierwszej połowy 2020 roku. Nowe flagowe urządzenia koreańskiego giganta zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie już na wiele miesięcy przed premierą.

Źródło OnLeaks via 91mobiles

W chwili obecnej coraz bardziej zbliżamy się do prezentacji flagowych urządzeń Galaxy S na 2020 roku. Modele z serii Galaxy S11 zadebiutują w lutym 2020 roku na specjalnie zorganizowanej konferencji Galaxy Unpacked.

Do dziś w sieci pojawiło się mnóstwo bardziej, lub mniej zweryfikowanych wiadomości, ale nie widzieliśmy jeszcze zdjęć finalnego, działającego prototypu urządzenia.

Ice universe, który słynie z przekazywania sprawdzonych przecieków dotyczących kolejnych generacji flagowych Samsungów opublikował właśnie na Twitterze dwie fotografie Samsunga Galaxy S11 umieszczonego w specjalnej obudowie zmieniającej wygląd urządzenia.

Galaxy S11 in a leakproof case. pic.twitter.com/LVmhQRl69f — Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2019

Fotografie są bardzo słabej jakości i ukazują plecki urządzenia. Prawdopodobnie wykonano je ze znacznej odległości, na co wskazują spore szumy mimo dobrego oświetlenia.

Do zdjęć pozuje Galaxy S11 lub jego większa wersja Galaxy S11+. Trudno określić dokładnie, z którym urządzeniem mamy do czynienia, ponieważ telefon umieszczony został w specjalnym pokrowcu zmieniającym kształt i wygląd urządzenia. To typowy zabieg producentów, których pracownicy testują prototypy urządzeń poza siedzibą firmy.

Galaxy S11 został umieszczony w specjalnym pokrowcu, który maskuje jego wygląd. Etui zmienia także bryłę i gabaryty urządzenia. W tym przypadku najważniejsze są jednak aparaty, które w finalnym urządzeniu wydają się być mniejsze i znacznie mniej rzucające się w oczy, niż w renderach, które ostatnimi czasy pojawiły się w sieci. Możliwe, że jest to jedynie złudzenie optyczne spowodowane zastosowaniem etui zwiększającego wymiary zewnętrzne urządzenia.

Przypominamy, że smartfony z serii Galaxy S11 mają wprowadzić znaczne ulepszenia w obrębie aparatów. Najnowsze pogłoski wskazują, że najdroższy model z serii - Galaxy S11+ wyposażony będzie w zmodyfikowaną przez Samsunga matrycę ISOCELL Bright HMX. Urządzenie ma wspierać także jako pierwsze na rynku nagrywanie w rozdzielczości 8K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę.

Źródło: Twitter