Samsung Galaxy S11 - podstawowy model również z pojemnym akumulatorem

Przyszłoroczne flagowce Samsunga swoimi czasami pracy na baterii powinny zadowolić nawet najbardziej wybrednych użytkowników.

Premiera zbliża się nieuchronnie, a ostatnimi czasy w sieci pojawiają się nowe informacje dotyczące głownie najtańszego modelu Galaxy S11e oraz najdroższego Galaxy S11+. Pierwszy z nich zadebiutować ma z zagiętym ekranem, wbudowanym w niego czytnikiem linii papilarnych, 25 W ładowaniem przewodowym oraz sporą baterią. Galaxy S11+ posiadać ma akumulator o pojemności aż 5000 mAh, co czyni go pierwszym flagowcem Samsunga z tak pojemnym akumulatorem. Dodatkowo urządzenie to wyposażone zostanie w zmodyfikowaną matrycę ISOCELL Bright HMX.

Źródło: CashKaro.com

Co jednak z podstawowym modelem Galaxy S11, który z pewnością będzie najciekawszą odmianą z serii. Podstawowy model Galaxy S11e może być dla części użytkowników za mały i nie posiadać wszystkich funkcji tak, jak tegoroczny Galaxy S10e. Z drugiej strony Galaxy S11+ będzie za drogi, aby szturmem zdobyć rynek. Następca Galaxy S10+ będzie od niego jeszcze droższy i zaoferuje najlepsze aparaty z całej trójki, co nie powinno dziwić.

Najnowsze informacje wskazują, że również standardowy Samsung Galaxy S11 zaoferuje pojemny akumulator. Wygląda na to, że Samsung wziął sobie do serca narzekania posiadaczy Galaxy S10 na baterie i czytnik linii papilarnych. Oba z tych elementów mają zostać drastycznie zmodyfikowane w Galaxy S11.

Po tym, jak do sieci wyciekły baterie Samsungów Galaxy S11e oraz Galaxy S11+ nadszedł czas na podstawowy model Galaxy S11. Jego akumulator cechował się będzie pojemnością 4500 mAh. Jest to całkiem pokaźna liczba, dzięki której smartfon z pewnością wytrzyma dłużej, niż Galaxy S10 z ogniwem 3400 mAh.

Galaxy S11 z większym akumulatorem, niż Galaxy Note 10+

Przyszłoroczne smartfony takie, jak Galaxy S11 oraz seria Galaxy A 2020 jasno wskazują, że Samsung nie zamierza już słynąć z krótkiego czasu pracy na baterii. Problem ten na przestrzeni ostatnich lat tyczył się praktycznie każdego użytkownika flagowego smartfona z Korei. Modele Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S8, Galaxy S9 oraz Galaxy S10 potrafiły rozładować się w środku dnia roboczego. Sytuacji nie poprawiał fakt, że każde z tych urządzeń wspiera jedynie 15 W ładowanie przewodowe.

Przyszłoroczne smartfony Samsunga będą miały zauważalnie większe baterie od swoich poprzedników. Najmniejszy i najtańszy Galaxy S11e wyposażony zostanie w akumulator o pojemności 3800-3900 mAh. To ogniwo o 400-500 mAh większe od tego znajdującego się w Galaxy S10 i zaledwie 300-200 mAh większe od baterii największego Galaxy S10+.

Podstawowy model Galaxy S11 posiadać będzie baterię o pojemności 4500 mAh, która jest większa od tej zastosowanej w największym smartfonie producenta - modelu Galaxy Note 10+.

Model Galaxy S11+ to już aż 5000 mAh. Do tej pory nie widzieliśmy zbyt wielu flagowych modeli z tak pojemnym akumulatorem.

Dzięki certyfikatowi, jaki pojawił się w bazie SafetyKorea potwierdziły się informacje o rodzaju i pojemności akumulatora, jaki znajdzie się w obudowie Galaxy S11.

Typowa pojemność baterii EB-BG985ABY wynosi aż 4500 mAh.

Do sieci wyciekły zdjęcia baterii. Niestety są one rozmazane i na dodatek w bardzo niskiej rozdzielczości. Obecnie akumulator produkowany jest przez ITM Semiconductor. Produkcją baterii do modeli Galaxy S11e oraz Galaxy S11+ zajmuje się Samsung SDI.

Poniżej podsumowanie danych o akumulatorach w Samsungach z serii Galaxy S11:

Samsung Galaxy S11e - 3800-3900 mAh, oznaczenie baterii - EB-BG980ABY

Samsung Galaxy S11 - 4500 mAh, oznaczenie baterii - EB-BG985ABY

Samsung Galaxy S11+ - 5000 mAh, oznaczenie baterii - EB-BG988ABY

Źródło: sammobile.com