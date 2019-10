Samsung Galaxy S11 - poznaliśmy właśnie procesor najnowszego flagowca

Koreańczycy zaprezentowali swój flagowy procesor Exynos 990, który napędzał będzie przyszłorocznego Galaxy S11.

Branża technologiczna lubi zaskakiwać. Nie inaczej było w tym przypadku. Samsung dosyć niespodziewanie zaprezentował najnowszy autorski układ Exynos 990, które najprawdopodobniej zostanie użyty po raz pierwszy w flagowym Galaxy S11.

Źródło: Ice Universe via Twitter

Układ zostanie zaimplementowany w pierwszych urządzeniach w 2020 rok. SoC (System on Chip) Exynos 990 to flagowy chip Samsunga, który wyprodukowano w 7 nm procesie technologicznym. Procesor ten jest następcą zaprezentowanego we wrześniu modelu Exynos 980. Oba modele posiadają wsparcie dla łączności 5G.

Wydaje się, że Samsung dalej kontynuuje opracowywanie własnych architektur i wdraża autorską mikroarchitekturę Exynos M5, która ma być o 20 procent szybsza od Exynos'a M4 stosowanego w poprzednim układzie Exynos 9820 znanym między innymi z Samsunga Galaxy S10.

Surprisingly unexpected Exynos 990

Please note: it supports 120Hz and 108MP, which may mean... pic.twitter.com/n5C6L41FhC — Ice universe (@UniverseIce) October 23, 2019

Nowo zaprezentowany układ konkurował będzie z procesorem Snapdragon 865, który ma zostać zaprezentowany pod koniec tego roku. Układ ten zaimplementowany zostanie w amerykańskiej wersji Galaxy S11.

Procesor Exynos 990 składa się z dwóch rdzeni specjalnych zaprojektowanych przez Samsunga, dwóch rdzeni Cortex A76 oraz czterech rdzeni Cortex A55. Za wydajność graficzną odpowiedzialna będzie grafika Mali-G77 MP11. Układ do pomocy będzie miał dwurdzeniowe NPU (Neural Processing Unit).

Z przekazanych przez Ice Universe za pośrednictwem Twittera informacji chip obsługuje wyświetlacze WQUXGA (3840 x 2400 pikseli) oraz 4K UHD (4096 x 2160 pikseli). Producent będzie mógł wykorzystać pamięć w standardzie UFS 3.0 lub wolniejszym UFS 2.1. Pamięć RAM to LPDDR5. Prawdopodobnie Samsung będzie oferował Exynos'a 990 z 8 GB pamięci operacyjnej lub więcej.

Źródło: Ice Universe via Twitter

Ucieszyć powinni się też amatorzy fotografii i filmowania. Exynos 990 umożliwia nagrywanie w 8K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę lub 4K UHD aż w 120 klatkach na sekundę, a wszystko to przy wykorzystaniu nowego 10 bitowego kodowania HEVC (H.265). Nie zaskakuje nas, że nowy procesor wspiera obsługę 108 MP kamery.

Ice Universe informuje także, że Exynos 990 obsługuje 120 Hz wyświetlacze. Specyfikacja techniczna Exynos'a 990 pokazuje nam, jakie nowe funkcje mogą pojawić się w Samsungu Galaxy S11.

Więcej informacji o Samsungu Galaxy S11 znajduje się tutaj.

Źródło: anandtech, Ice Universe