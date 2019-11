Samsung Galaxy S11 - specjalny obiektyw do zdjęć nocnych

Najnowsze informacje potwierdzają, że Samsung znacząco przykłada się do możliwości fotograficznych przyszłorocznego flagowca.

Samsung rokrocznie wprowadza na rynek jedne z najlepszych flagowców. W tym roku pokazano serię Galaxy S10, która w połowie roku została uzupełniona o modele Galaxy Note 10. Przyszłoroczny Galaxy S11 oferowany będzie w trzech modelach - S11e, S11 oraz S11+, które dostępne będą w konfiguracjach z modemem sieci 4G LTE lub 5G.

Źródło: nl.letsgodigital.org

Największą zmianą w przyszłorocznym modelu ma być aparat. Producenci oferują już tak wydajne urządzenia, że kolejne generacje są szybsze jedynie w testach syntetycznych i bardzo specyficznych sytuacjach. Samsung stwierdził, że projektując modele z serii Galaxy S11 skupi się na aparacie. Z tego właśnie względu system kamer zostanie poddany sporym modyfikacjom. Informacje, które pojawiły się już w sieci wskazują, że telefon może mieć nawet pięć obiektywów na pleckach. Główna matryca ma mieć aż 108 MP. To obiektyw ISOCELL BRIGHT HMX.

Samsung poza fizyczną zmianą obiektywów przygotował także sporo nowości w oprogramowaniu. Kolejne bety systemu Android 10 z nakładką One UI 2.0 na tegoroczne urządzenia z serii Galaxy S oraz Galaxy Note zdradzają nam coraz więcej informacji o Galaxy S11. Specjalnie dla tego modelu przygotowano nowości takie, jak Space Zoom, Single Take oraz Video Spin.

Ostatnie pogłoski donoszą o zastosowaniu specjalnego sensora, który zająć ma się tylko i wyłączenie wykonywaniem fotografii i nagrywaniem filmów w nocy. W chwili obecnej to właśnie te warunki są dla smartfonów zabójcze. Nawet flagowe modele, które w ciągu dnia wykonują fantastyczne fotografie mają problem z ujęciami nocnymi. W chwili obecnej częściowym rozwiązaniem tego problemu jest tryb nocny obecny praktycznie w każdym tegorocznym flagowcu. Niestety nie jest to rozwiązanie idealne. Dedykowana do ujęć nocnych matryca może spowodować, że smartfony na dobre zastąpią klasyczne aparaty fotograficzne.

Bright Night Sensor - matryca, której noc nie straszna

Matryca do wykonywania zdjęć nocą otrzymała już swoją nazwę. Bright Night Sensor został niedawno zgłoszony do EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Samsung Electronics złożył go 28 listopada 2019 roku. Rozwiązanie sklasyfikowano jako aplikacje klasy 9.

Oto opis dołączony do wniosku:

Opis znaku towarowego Samsung Electronics Bright Night Sensor: Czujniki obrazu do kamer wideo; Czujnik obrazu do urządzeń fotograficznych; Czujniki obrazu z kamery do smartfonów; Czujniki obrazu z kamery do komputerów typu tablet; Czujniki światła do kamer typu smartphone; Czujniki światła do kamer do komputerów typu tablet.

Nazwa Bright Night jest już używana przez Samsunga przez jakiś czas. Obecne flagowce - modele z serii Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10 posiadają tryb Bright Night Shot. Jest to specjalna funkcja programowa pozwalająca na wykonywanie lepszych ujęć po zmroku. Tym razem mowa jednak nie o funkcji programowej, a sprzętowej, która wiąże się z wprowadzeniem nowego obiektywu.

Oto znak towarowy Samsung Bright Night Sensor.

Więcej informacji o Samsungu Galaxy S11 znajduje się tutaj.

Źródło: nl.letsgodigital.org