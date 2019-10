Samsung Galaxy S11 - wydajność mniejsza od iPhone'a 11

Nawet najnowocześniejszy flagowiec z Androidem pod względem wydajności nie może konkurować z iPhone'm.

Samsung Galaxy S11 pojawi się dopiero za kilka miesięcy, ale o urządzeniu wiemy już całkiem sporo. Do sieci wyciekły informacje na temat wydajności przyszłego flagowca z Korei.

Według informacji podanych przez Ice Unverse na Twitterze najnowszy smartfon zostanie wyposażony w niezaprezentowany jeszcze układ Qualcomm Snapdragon 865. Prawdopodobne jest, że konfiguracja ta będzie przeznaczona na Stany Zjednoczone. Od wielu lat Samsung w europejskich modelach swoich flagowców stosuje procesory Exynos własnej produkcji. Procesor Snapdragon 865 powinien zostać oficjalnie zaprezentowany przez Qualcomm na przełomie 2019 i 2020 roku. Zastąpi on dostępne obecnie układy Snapdragon 855 i Snapdragon 855+.

Ice Universe przekazał również wyniki pierwszych testów syntetycznych przeprowadzonych przy wykorzystaniu Geekbench 4. Procesor Qualcomm Snapdragon 865 wykonany w 7 nm procesie technologicznym osiągnął wynik 4250 punktów w teście jednowątkowym oraz 13300 punktów w teście wielowątkowym.

Geekbench 4 nie jest już najnowszą wersją programu. Producent niedawno wprowadził na rynek Geekbench'a 5 i to właśnie ta wersja dostępna jest w oficjalnych sklepach z aplikacjami. Oznacza to, że jest problem z przetestowaniem najnowszych iPhone'ów, aby porównać wydajność. Na szczęście udało się to redaktorom portalu BGR.

Podstawowa konfiguracja iPhone'a 11 wyceniana na 3599 zł w teście Geekbench 4 osiągnęła wynik 5400 punktów w teście jednowątkowym oraz 13700 w teście wielow$ątkowym.

Rezultaty nie powinny nikogo dziwić. Układy scalone od Apple znane są ze swojej wysokiej wydajności, ponieważ producent może zoptymalizować sprzęt oraz oprogramowanie w taki sposób, aby w 100 procentach wykorzystać potencjał chipów.

Firmy takie, jak Samsung, OnePlus, LG, Asus i inne muszą korzystać z gotowych układów firmy Qualcomm i nadrabiać braki wydajności za pomocą dodatkowej pamięci operacyjnej. Samsung Galaxy Note 10 Plus, który posiada 12 GB RAM'u (3 razy więcej, niż iPhone 11) i procesor Snapdragon 855 osiągnął w teście Geekbench 4 11210 punktów (test wydajności jednowątkowej).

Tona pamięci operacyjnej oraz procesor Qualcomm Snapdragon 865 mogą spowodować, że przyszłoroczne smartfony będą posiadały wydajność zbliżoną do iPhone'a 11, ale ze względu na nieco gorszą optymalizacje Apple nadal pozostanie królem wydajności.

Odkładając na bok wszelkiego rodzaju testy syntetyczne można założyć, że przeciętny użytkownik nie zauważy różnic w wydajności pomiędzy poszczególnymi flagowcami wydanymi w podobnym okresie czasu. Dożyliśmy czasów, w których nawet dwu-trzy letnie smartfony z wysokiej półki nadal działają bardzo płynnie i bez spowolnień.

