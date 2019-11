Samsung Galaxy S11 z ekranem 120 Hz na pokładzie

Samsung goni konkurencje, która już w tym roku wprowadziła ekrany o wyższej częstotliwości taktowania. Koreańczycy planują zamiast 60 Hz panelu zastosować 120 Hz ekran bazujący na technologii OLED.

Z każdym kolejnym dniem dowiadujemy się kolejnych informacji o nadchodzących flagowcach Samsunga. Ice Universe za pomocą swojego konta na Twitterze poinformował, że Galaxy S11 ma być oferowany z ekranem o podwyższonej częstotliwości taktowania. Odpowiedni fragment kodu źródłowego wskazujący na zastosowanie nowego panelu został znaleziony w One UI 2.0 beta przeznaczonym dla zeszłorocznego Samsunga Galaxy Note 9. Oprogramowanie zostało udostępnione wcześniej w tym tygodniu i stanowi kolejną skarbnicę wiedzy o Galaxy S11.

Ice Universe informuje i pokazuje zrzut ekranu z chińskiej wersji One UI 2.0, który ukazuje przełącznik pozwalający na wybór częstotliwości odświeżania ekranu. Później post został zaktualizowany o identyczne menu, ale w języki angielskim.

Opcja zawiera trzy opcje wykorzystania nowego wyświetlacza ze zwiększoną częstotliwością odświeżania. Wszystko wskazuje na to, że bazowo Galaxy S11 wyświetlać będzie obraz w 60 Hz. Drugą opcją jest stałe wymuszenie zwiększonego odświeżania z częstotliwością 120 Hz. Ostatnią możliwością wyboru jest tryb automatyczny, który samoczynnie przełącza się ze 120 Hz do 60 Hz i z powrotem w zależności od dynamiki wyświetlanego obrazu.

Wszystko wskazuje na to, że Samsung zastosuję ekran 120 Hz, ale domyślnie opcja ta będzie zdezaktywowana, aby oszczędzać baterię. Tego typu sztuczki stosowane są już w starszych flagowcach z Korei, które posiadają ekrany o rozdzielczości QHD+, ale domyślnie wyświetlają obraz w Full HD+.

Someone found 120Hz in Note9's One UI 2 Beta! (hidden settings) pic.twitter.com/ii1fNic1YE — Ice universe (@UniverseIce) November 20, 2019

Ekran o podwyższonej częstotliwości odświeżania ma zaoferować znacznie płynniejszy obraz, co poprawi przyjemność korzystania z urządzenia. Wszystkie animacje oraz przejścia w obrębie interfejsu oraz aplikacji staną się jeszcze ładniejsze. Niestety wszystko to okupione jest zauważalnie zwiększonym zapotrzebowaniem na energię w celu wygenerowania większej ilości klatek na sekundę. Prawdopodobnie z tego powodu Samsung przewiduje dodanie opcji automatycznego przełączania pomiędzy trybami odświeżania.

Pierwszym producentem, który zaimplementował 120 Hz matrycę do telefonów komórkowych był Razer. Smartfony do gier są idealnym urządzeniem do wykorzystania wyświetlaczy o zwiększonej częstotliwości odświeżania, ponieważ podczas rozgrywki liczy się każda klatka i ułamki sekund.

W tym roku OnePlus wprowadził wyświetlacze o 90 Hz częstotliwości odświeżania do swoich modeli z serii OnePlus 7. Nie są to tak spektakularne matryce, jak ta zastosowana w smartfonie Razer, ale znacząco uprzyjemniają korzystanie z urządzenia.

Wyświetlacze o zwiększonej częstotliwości stają się nowym trendem na rynku smartfonów i urządzeń przenośnych. Tego typu matryce coraz częściej trafiają do telefonów komórkowych, tabletów oraz laptopów dla graczy i ultrabook'ów.

Źródło: gsmarena.com via Twitter Ice Universe