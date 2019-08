Samsung Galaxy S11 z szybką pamięcią RAM LPDDR5

Najnowszy flagowiec z Korei może zostać wyposażony w 12 GB RAM'u. Dużo ważniejsze będzie jednak zastosowanie pamięci typu LPDDR5

Z informacji prasowych wiemy, że Samsung już od prawie miesiąca produkuje na masową skalę 12 GB kości pamięci typu LPDDR5. Nowy standard został zaprojektowany pod kątem urządzeń, które korzystać będą z sieci 5G oraz zaawansowanych algorytmów AI. Jest on znacznie szybszy od stosowanego aktualnie LPDDR4X. Szybkość przesyłu danych ma wynosić nawet 5500 Mb/s, a to wszystko przy zachowaniu jeszcze większej energooszczędności, niż dotychczas.

Źródło: letsgodigital

Po pierwszych testach sieci 5G w środowisku naturalnym, które odbywały się także w Polsce wiemy już, że wprowadzenie urządzeń kompatybilnych z 5G jeszcze bardziej zwiększy ilość pobieranych i wysyłanych danych. Sieć nowej generacji pozwala na uzyskanie transferów rzędu 800-1000 Mb/s przy połączeniu bezprzewodowym ze stacją bazową. Takie rozwiązanie wymaga od urządzenia sporych zasobów dyskowych, a także wydajnych podzespołów. Pamięci LPDDR5 mają zlikwidować wąskie gardło w kwestii pamięci operacyjnej.

Nowe produkowane już pamięci będą z pewnością stosowane na szeroką skalę w smartfonach z najwyższej półki cenowej oraz coraz bardziej popularnych ostatnimi czasy komputerach always connected takich, jak na przykład Galaxy Book.

Bardzo prawdopodobne jest, ze jednymi z pierwszych smartfonów, które posiadały będą na pokładzie pamięć LPDDR5 będą Samsungi z serii Galaxy S11. W chwili obecnej tegoroczne Galaxy S10 oferują od 6 GB (Galaxy S10e) do 12 GB (S10+) pamięci operacyjnej RAM. Możliwe, że nowy model już w standardzie zaoferuje 12 GB, ale bardziej prawdopodobne jest, że Samsung będzie produkował Galaxy S11 w wersjach z 8 GB pamięci operacyjnej w podstawowych konfiguracjach oraz 12 GB w droższych wersjach. Plotki sugerują również, że na początku przyszłego roku Samsung zaprezentuje 16 GB kość LPDDR5. Ta pamięć może zostać wykorzystana w topowych konfiguracjach. Jeżeli Samsung nie zdąży z uruchomieniem produkcji tego rodzaju pamięci do czasu prezentacji Galaxy S11 to moduł zostanie wykorzystany w Galaxy Note 11.

Źródło: samsung

Kości Samsung LPDDR5 - specyfikacja techniczna

Nowe pamięci posiadają bardzo przyzwoitą specyfikację techniczną. Produkowane już 12 GB pamięci LPDDR5 charakteryzują się szybkością przesyłania danych na poziomie 5500 Mb/s, czyli o nieco ponad 30 procent więcej od 16 GB kości typu LPDDR4X. Cała 12 GB pamięć ma być w stanie zapewnić transfery na poziomie dochodzącym do 44 GB/s. Wszystko to zostało osiągnięte przy jednoczesnym zużyciu energii mniejszym o około 30 procent, co jest istotne, ponieważ w chwili obecnej nowe urządzenia z obsługą 5G posiadają większe zapotrzebowanie na energię. Zwiększenie energooszczędności możliwe było dzięki gruntownemu przeprojektowaniu obwodów oraz dodaniu nowej funkcji oszczędzania energii.