Samsung Galaxy S11 zaoferuje 108 MP aparat z nagrywaniem w 6K

Możliwości fotograficzne mogą zaskoczyć. Samsung przygotowuje nową 108 Mp matrycę do flagowego smartfona.

Najnowsze plotki wskazują, że Samsung po premierze 64 MP sensora ISOCELL Bright GW1, o którym pisaliśmy niedawno przygotowuje nową matrycę do przyszłorocznego flagowca. Digitalcameraworld.com informuje, że Galaxy S11 może zaoferować obiektyw o rozdzielczości 108 MP, który zrewolucjonizuje świat mobilnej fotografii.

Najnowsza matryca została zaprezentowana kilka dni temu po tym, jak jej istnienie zostało ujawnione przez Xiaomi. Przewiduje się, że pierwszym smartfonem, który zostanie w nią wyposażony będzie Samsung Galaxy S11. Obiektyw ISOCELL Bright HMX jest pierwszą mobilną matrycą, która przekracza uderzającą do wyobraźni rozdzielczość 100 milionów pikseli. Tak duża rozdzielczość jest stosowana w profesjonalnych aparatach pełnoklatkowych.

Xiaomi w zeszłym tygodniu poinformowało, że zamierza wprowadzić na rynek telefon ze 108 MP sensorem produkcji Samsunga. Ta sama matryca ma zostać użyta przez Południowo Koreańskiego giganta jako główny obiektyw w Galaxy S11.

Zarówno Xiaomi, jak i Samsung blisko współpracują ze sobą i obie firmy mają wkład w projektowanie nowego czujnika.

Należy wiedzieć, że 108 MP rozdzielczość to głównie chwyt marketingowy i przeciętny użytkownik nie będzie wykonywał zdjęć o takich parametrach, ponieważ będą one zajmować bardzo dużo miejsc, a na dodatek może być problem z ich odtworzeniem na większości kilkuletnich urządzeń. Podobnie, jak w przypadku innych matryc nowy czujnik HMX skorzysta z technologii Tetracell opracowanej przez Samsunga. Łączy ona cztery piksele w jeden zmniejszając czterokrotnie rozdzielczość, ale jednocześnie poprawiając jakość i ostrość obrazu. Rozwiązanie to będzie domyślnie aktywnie i spowoduje, że fotografie wykonywane przy użyciu Galaxy S11 będą miały rozdzielczość 27 MP.

Tak duża rozdzielczość aparatu głównego w połączeniu z topowymi podzespołami pozwoli Samsungowi Galaxy S11 nagrywać wideo w rozdzielczości 6K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Również ta technologia stosowana jest obecnie jedynie w profesjonalnych kamerach. Premiera Galaxy S11 może spowodować, że na rynku pojawi się więcej urządzeń z nagrywaniem w 6K. Dla zwykłego użytkownika oznacza to, ze w przyszłości będzie mógł nagrywać w wyższej, niż 4K rozdzielczości. Amatorzy mobilnej fotografii i kręcenia filmów będą mogli nagrywać w materiały w 6K, aby po konwersji do popularnego 4K lub nawet Full HD uzyskać większą ilość detali i lepszą ostrość nagrania.

Obecny flagowiec z serii Galaxy S oferuje trzy obiektywy o rozdzielczości 12 MP, 12 MP oraz 16 MP. Użytkownicy mogą skorzystać z dwukrotnego zoomu optycznego oraz teleobiektywu i obiektywu szerokokątnego. Maksymalna rozdzielczość wideo wynosi 4K. Przyszłoroczny model może zaoferować nawet 10 krotny zoom optyczny lub zoom hybrydowy, który wykorzysta wysoką rozdzielczość nowego sensora Isocell.

Samsung ogłosił, że produkcja nowej matrycy na masową skalę rozpocznie się jeszcze w sierpniu. Oznacza to, że producent ma sporo czasu, aby wyprodukować potrzebną na premierę Galaxy S11 ilość matryc.

W chwili obecnej za najlepszego fotosmartfona uznaje się Huawei'a P30 Pro. Wyposażono go w 40 MP aparat główny z przysłoną f/1,6, PDAF oraz OIS. Do pomocy ma teleobiektyw oraz czujnik głębi. Obiektywy sygnowane są logiem Leica. Huawei P30 Pro potrafi nagrywać filmy w rozdzielczości 4K oraz posiada rozbudowany tryb nocny.

Najnowszy flagowiec od Samsunga może przynieść znaczne usprawnienia w stosunku do poprzednika. Matryca o dużej rozdzielczości jest głównie chwytem marketingowym, ale może zwiększyć atrakcyjność Galaxy S11. Z pewnością nie będzie to jedyny obiektyw, jaki znajdzie się na pleckach smartfona. Samsung umieści jeszcze obiektyw szerokokątny oraz teleobiektyw. Prawdopodobne jest również pojawienie się czujnika głębi, który został już użyty w Galaxy Note 10.

