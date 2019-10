Samsung Galaxy S11: zupełnie nowy ekran i skanowanie twarzy

Samsung szykuje nowy model bez ramek i z trzema frontowymi aparatami.

Informacje na temat przyszłorocznego Samsunga Galaxy S11 coraz częściej wyciekają do sieci, a spory zasób informacji został udostępniony razem z premierą smartfonów Galaxy Note 10. Wszystkie nowości, które znalazły się w Note'ach z pewnością trafią również do Galaxy S11. Pośród plotek dotyczących przyszłorocznego flagowca z Korei pojawiły się informacje o zupełnie nowym projekcie, o którym nie wiedzieliśmy wcześniej.

Zgodnie z patentem odkrytym przez Tiger Mobiles, Samsung wydaje się pracować nad nowym modelem Galaxy z całkowicie bezramkowym designem i potrójną kamerą skierowaną w stronę twarzy użytkownika. Warto wspomnieć, że obiektywy te będą działać w nieco odmienny sposób.

Ze zgłoszonych wniosków patentowych wyciekły zdjęcia, które prezentują owalny wycinek, który ma być niezbędny do umieszczenia trzech frontowych aparatów. W międzyczasie Samsung udowodnił, że pomysł zastosowania aparatów z prawej strony w Galaxy S10 nie był najlepszy i nowsze modele z serii Note posiadają małą kamerkę umieszczoną symetrycznie na górnej krawędzi ekranu.

Fotografie patentowe przedstawiają również plecki urządzenia. Umieszczono tam owalny aparat główny z dwoma obiektywami. Rozwiązanie to bardzo przypomina układ z iPhone'a X.

Skoro Samsung odchodzi od stosowania aparatów umieszczonych przy jednej z krawędzi wyświetlacza, o co chodzi z projektem nowego telefonu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Trzeba na chwilę cofnąć się do 2018 roku, kiedy to południowokoreański gigant technologicznych przedstawił swoje pomysły na ekrany przyszłości. W tym czasie Hassan Anjum chwalił się ekranem New Infinity Display, który miał być rozwinięciem ekranu stosowanego wtedy w modelach Galaxy S8, S9 oraz Note 8 i Note 9.

Czym jest New Infinity Display? To wyświetlacz zbudowany w technologii AMOLED, a teraz po premierze Galaxy S10 można założyć, że będzie to panel typu Dynamic AMOLED, który posiada aparaty ukryte pod ekranem. W chwili obecnej nie znamy żadnych szczegółów dotyczących działania tej technologii. Nie wiemy czy ekran będzie przygasał w miejscu aparatów w momencie ich używania czy nie. Trzy kamery wbudowane w ekran mają służyć do odblokowywania telefonu za pomocą skanowania twarzy w 3D.

Przypominamy, że Samsung jeszcze przed premierą iPhone'a X z Face ID wprowadził w modelu Galaxy S8 skaner tęczówki oka. Rozwiązanie to stosowane było przez dwa lata w flagowych modelach z serii Galaxy S oraz Galaxy Note. Producent przestał jednak stosować skaner tęczówki oka, ponieważ wprowadzono nowe ekrany Infinity i skupiono się na wypełnieniu nimi jak największej części frontu.

Teraz w 2019 roku zarówno Apple, Google, jak i OnePlus pracują nad uwierzytelnianiem biometrycznym innym, niż za pomocą linii papilarnych, więc Samsung nie może pozostać w tyle.

Możliwe, że prezentowany w wnioskach patentowych telefon komórkowy będzie ekskluzywną wersją Samsunga Galaxy S11. Być może koreański producent pójdzie w ślady Apple i zaprezentuje jeszcze droższy wariant Galaxy S11 z wyżej wymienionymi funkcjami.

