Samsung Galaxy S11e może mieć naprawdę dużą baterię

Pojemność 3,800-3,900 mAh w świecie smartfonów uznawana jest za sporą. Wszystko wskazuje na to, że baterię o takiej właśnie pojemności otrzyma Samsung Galaxy S11e.

Seria Galaxy S11 wypatrywana jest z niecierpliwością, a póki co mamy o niej tylko plotki i przecieki (gromadzimy je tutaj). Najnowszy dotyczy akumulatora modelu Galaxy S11e, a jego źródłem jest holenderski Galaxy Club, którego redaktorzy dotarli do certyfikatu świadczącego o wyposażeniu go w baterię o pojemności 3800-3900mAh. Na dokumencie tym (zdjęcie poniżej) Galaxy S11e występuje pod kodem EB-BG980ABY.

A skąd wiadomo, że G980 to określenie baterii dla S11e właśnie? Przez analogię - Galaxy S10e ma baterię o kodzie G970, więc z pewnością jest jej następcą. Na głównym zdjęciu widzimy, że ma kształt kwadratu, niestety - napisy na niej są nieczytelne - poza 14,36Wh. Samsung zazwyczaj używa baterii 3,86v, co oznacza pojemność 3730 mAh. W przypadku Galaxy S10e jest to 3100 mAh. A skoro wiemy, że w najmniejszym modelu bateria będzie mieć pojemność minimum 3800 mAh, możemy przyjąć, że w głównych S11 i S11+ będzie to znacznie więcej - co najmniej 4000 mAh. Ma to sens, ponieważ modele te będą prawdopodobnie korzystać ze standardu 5G - a to wymaga dodatkowej mocy. Zresztą główny rywal Samsunga - Apple - również zwiększa pojemności baterii w swoich urządzeniach.

Źródło: Galaxy Club