Samsung Galaxy S20 - 5 krotny zoom optyczny dzięki pryzmatowi Optron-Tec

Samsung korzysta z podwykonawcy i własnej spółki, aby zbudować obiektyw z 5 krotnym zoomem optycznym dla Samsunga Galaxy S20.

Początkowe plotki jeszcze o Samsungu Galaxy S11 sugerowały, że nowe urządzenie zaoferuje teleobiektyw z 10 krotnym zoomem optycznym. Najnowsze informacje wskazują, że Koreańczycy finalnie wycofali się z tego pomysłu, a Galaxy S20 zaoferuje 5 krotny zoom optyczny realizowany za pomocą pryzmatu.

Źródło: samsung.com

Matryce do robienia zdjęć w przybliżeniu dostarczane są przez południowokoreańską firmę Optron-Tec, która wcześniej odpowiedzialna była za produkcję pryzmatów do Oppo Reno oferującego 10 krotny zoom optyczny.

Znany w sieci Ice Universe poinformował ostatnio, że model Galaxy S20 Ultra zaoferuje 5 krotny zoom optyczny i będzie oferował tryb kadrowania, dzięki któremu osiągnięte zostanie 10 krotne powiększenie. Galaxy S20 do tej opcji wykorzysta dwa aparaty fotograficzne o rozdzielczości odpowiednio 48 MP oraz 64 MP, co oznacza że po wykadrowaniu zdjęcia będą miały rozdzielczość 12 MP oraz 16 MP. Dla porównania Oppo Reno oferuje 13 MP fotografie.

Koreański raport pochodzi z The Elec. Zgodnie z publikacją firma Optron-Tec wytwarza pryzmaty, które Samsung Electro-Mechanics używa do budowy gotowego modułu kamery wysyłanego do Samsung Electronics celem umieszczenia w Samsungu Galaxy S20.

Optron-Tec jest podobno zainteresowany dostarczaniem podobnych pryzmatów również dla Huawei'a oraz Vivo. W związku z tym, że smartfony z zoomem optycznym stają się coraz bardziej popularne producent przewiduje wzrost popytu oraz swoich przychodów.

Główną wadą firmy Optron-Tec jest fakt, że producent nie jest w stanie dostarczyć gotowego modułu kamery, a jedynie pryzmat, przez co firmy takie, jak Huawei czy Vivo mogą nie być zainteresowane współpracą.

Źródło: gsmarena.com