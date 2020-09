Samsung Galaxy S20 FE niemal oficjalnie - tańszy flagowiec znowu w sieci

Do sieci trafiły właśnie zdjęcia Samsunga Galaxy S20 FE. Przypominamy, że jest to tańsza wersja tegorocznego flagowca z Korei, która w naszym kraju zastąpi Samsunga Galaxy S10 Lite.

Dzięki Jimmy Is Promo wiemy, jak wyglądać będzie nowy smartfon. Biorąc pod uwagę, że mowa o tańszej wersji Galaxy S20 nie powinniśmy dziwić się, że urządzenie wygląda bardzo podobnie do pierwowzoru.

Z oficjalnych informacji prasowych przekazanych przez Samsunga wiemy już, że Galaxy S20 FE zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu - 23 września.

Jimmy Is Promo przekazał, że smartfon posiada całkowicie płaski front. Urządzenie charakteryzuje się 6,5 calowym wyświetlaczem Full HD+ ze 120 Hz odświeżaniem oraz w pełni wodoodporną obudową. Nie zabraknie również trzech aparatów na pleckach oraz systemu operacyjnego Android 10 z nakładką One UI 2.5.

#GalaxyS20FE

She's Flat

6.5" FHD+ 120hz

Nice price

IP68

3x optical + 10x digital = 30x rear

32mp Selfie Shooter

One UI 2.5

* Right between that S20 & S20+ * pic.twitter.com/DF3ABnmjUi