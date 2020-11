Samsung Galaxy S20 FE - wersja z 256 GB pamięci już w Polsce

Samsung wprowadził nową wersję Galaxy S20 FE z większą ilością pamięci masowej. Niestety cena znacząco wzrosła.

Samsung Galaxy S20 FE to jeden z najciekawszych smartfonów drugiej połowy 2020 roku. Wersja FE (Fan Edition) to tańsza odmiana klasycznego Galaxy S20. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach - z modemem sieci 4G oraz 5G. Co ciekawe droższy model z 5G posiada procesor Qualcomm Snapdragon 865, dzięki czemu jest bardzo chętnie wybierany przez europejskich konsumentów.

Galaxy S20 FE w kolorze Cloud Red

Wprowadzony do sprzedaży we wrześniu Samsung Galaxy S20 FE dotychczas dostępny był w dwóch konfiguracjach różniących się procesorem oraz modemem. Teraz na rynku pojawia się Galaxy S20 FE z modemem sieci 5G oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Niestety nowa konfiguracja do najtańszych nie należy.

Bazowa wersja Samsunga Galaxy S20 FE z modemem sieci 4G wynosi 2900 zł. Wersja z 5G kosztuje 3400 zł. Topowa konfiguracja z 5G oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej została wyceniona na 3799 zł.

Smartfon pojawił się już w sprzedaży w naszym kraju. Galaxy S2 FE 5G 256 GB kupimy w sklepie PROSHOP w dwóch wersjach kolorystycznych - Cloud Red oraz Cloud Lavander.

Cena nie jest najniższa. Za podobne pieniądze kupimy Galaxy S20, a nawet Galaxy S20+. Jeżeli zamierzasz kupić Galaxy S20 FE 5G z 256 GB wbudowanej pamięci masowej lepiej wstrzymaj się kilka tygodni. Smartfon ten podobnie, jak pozostałe konfiguracje powinien szybko pojawić się na promocjach i wyprzedażach.

Źródło: droid-life.com