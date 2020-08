Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Lite) nie taki tani - znamy oficjalną cenę

Samsung Galaxy S20 zadebiutuje w tańszej wersji, ale nie oznacza to, że flagowy smartfon stanie się przystępny cenowo. Cena detaliczna niebezpiecznie zbliża się do 1000 dolarów.

Samsung przygotowuje nowy smartfon, który już wkrótce dołączy do rodziny Galaxy S20. Mowa o Galaxy S20 Fan Edition (Lite). Urządzenie to zastąpi na rynku sprzedawanego obecnie Galaxy S10 Lite.

Samsung Galaxy S20

O istnieniu Galaxy S20 Fan Edition dowiedzieliśmy się około trzech miesięcy temu. Znamy już prawie kompletną specyfikację techniczną urządzenia. Wiemy także, że na rynku pojawi się wariant z LTE (SM-G780) oraz modemem sieci 5G (SM-G781). Do sieci trafiła właśnie cena droższej konfiguracji.

Zgodnie z przeciekiem wariant z modemem sieci 5G Samsunga Galaxy S20 Fan Edition kosztować będzie 1148,65 CAD, co przekłada się na około 870 dolarów. Oznacza to, że w Polsce smartfon po doliczeniu wszystkich podatków kosztować będzie ponad 3500 zł. Smartfon am zadebiutować w sześciu wersjach kolorystycznych - lawendowej, granatowej, pomarańczowej, niebieskiej oraz białej. Wcześniej kolory te ujawnił Evan Blass na zdjęciach prasowych, które udostępnił w sieci.

Galaxy S20 Fan Edition zaoferuje 6,5 calowy wyświetlacz Super AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+ z HDR10+ i 120 Hz częstotliwością odświeżania. Nie zabraknie procesora Exynos 990 oraz co najmniej 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Względem Galaxy S20 otrzymamy gorszy aparat, ale nie zabraknie baterii o pojemności 4500 mAh oraz wodoszczelnej obudowy z certyfikatem IP68. Urządzenie powinno zadebiutować pod koniec trzeciego kwartału 2020 roku.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung Galaxy S20 Ultra.

Źródło: sammobile.com