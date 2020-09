Samsung Galaxy S20 Fan Edition - szczegóły modeli 4G i 5G

Samsung zaprezentował Galaxy S20 w lutym. Wersja smartfona z tańszej półki cenowej została nazwana Galaxy S20 Fan Edition i jest już w drodze.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition źródło:www.phonearena.com/

Exynos czy Snapdragon? Tym razem to Ty wybierasz!

To pierwszy raz w historii, gdy Samsung oferuje zarówno wersje Exynos, jak i Snapdragon w tym samym regionie. Jeśli chodzi o pamięć, w Europie będzie dostępne 128 GB w połączeniu z 6 GB pamięci RAM.

Dla klientów w Europie Galaxy S20 Fan Edition będzie dostępny w wariantach 4G LTE i 5G. Ten pierwszy ma ponoć słabszy chipset Exynos 990, podczas gdy drugi korzysta z potężnego Qualcomm Snapdragon 865. Urządzenie zostało wyposażone w baterię 4,500mAh i obsługę szybkiego ładowania oraz ekran 120 Hz.

Android 10 ma być dostępny po wyjęciu z pudełka, gwarantowane będą również aktualizacje do systemów Android 11, Android 12 i Android 13.

Oba modele - 4G LTE, jak i 5G Galaxy S20 Fan Edition są identyczne z zewnątrz. Wyświetlacz to 6,5-calowy płaski Super AMOLED. Z przodu znajduje się również aparat do selfie o rozdzielczości Full-HD + (2400 x 1080p). Wyświetlacz ma sporą przewagę nad tym, który znajduje się w Galaxy Note 20, gdyż ma opcję wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Ponadto jest pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3, które zapewnia dodatkową ochronę przed upadkami i zarysowaniami. Posiada także czytnik linii papilarnych (nie jest pewne, czy Samsung wybrał czujnik optyczny, czy ultradźwiękowy).

Samsung Galaxy S20 Fan Edition źródło:www.phonearena.com/

Aparat

Samsung wyposażył smartfon w 32-megapikselowy sensor f /2.0. Z tyłu telefonu znajduje się wysepka z trzema obiektywami. Aparat składa się z 12-megapikselowego czujnika głównego z przysłoną f /1.8. Informacje podane w raporcie wskazują na to, że czujnik jest identyczny jak ten, który znajduje się we flagowych modelach Galaxy Note 20 i Galaxy S20, więc możemy być pewni, że zdjęcia będą zachwycające. Wzbogacono go w 12-megapikselowy ultraszerokokątny zoom z obsługą pola widzenia 123 stopni i przysłoną f /2.2. W zestawie znajduje się również 8-megapikselowy teleobiektyw z 3-krotnym zoomem f /2,0 i optyczną stabilizacją obrazu.

Dzięki kamerom i mocnym chipsetom Samsung Galaxy S20 Fan Edition umożliwia nagrywanie wideo w 8K i 4K.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition jest wykonany z plastiku i ma wymiary 74,5 x 159,8 x 8,4 mm. Pojawiły się także plotki, że urządzenie miało znaleźć się na wydarzeniu „Unpacked Part 2” na początku tego tygodnia, ale tak się nie stało. Urządzenie ma pojawić się pod koniec września lub na początku października. Prawdopodobnie będzie dostępny w kolorze białym, niebieskim, pomarańczowym, czerwonym, zielonym i lawendowym.

Nie ma jeszcze informacji na temat cen w Europie, ale plotki sugerują, że urządzenie może kosztować 799 dolarów w Stanach Zjednoczonych.