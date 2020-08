Samsung Galaxy S20 Lite niestety z procesorem Exynos 990 na pokładzie

Koreańczycy zamierzają pozbyć się zapasów magazynowych niezbyt udanego układu. Do Europy Galaxy S20 Lite trafi z procesorem Exynos 990 znanym z Galaxy S20 i Note 20.

Linia flagowych smartfonów z liczbą 20 w nazwie w dalszym ciągu się rozrasta. Po premierze flagowych modeli z rodziny Note 20 koreańscy inżynierowie skupiają się na nieco tańszych modelach z dopiskiem Lite w nazwie.

Galaxy S10 Lite

Najnowsze przecieki dotyczą Galaxy S20 Fan Edition, który w Polsce zadebiutuje jako Galaxy S20 Lite. Właśnie po raz kolejny uzyskaliśmy potwierdzenie specyfikacji technicznej nadchodzącego urządzenia.

Informacja z MyFixGuide odnosi się do nowego wpisu w bazie danych popularnego testu syntetycznego - Geekbench'a. Jest to program służący do sprawdzenia wydajności jednostki obliczeniowej. Przy okazji w rezultatach przedstawiana jest szczątkowa specyfikacja techniczna testowanej jednostki.

Zgodnie z wykazem Geekbencha Galaxy S20 Lite zaoferuje procesor Samsung Exynos 990. To jednostka, którą doskonale znamy z Galaxy S20 i Galaxy Note 20. Niestety względem topowych układów Qualcomm Snapdragon jednostka Samsunga sporo odstaje. Procesor ma problemy z przegrzewaniem się i chwilowymi spadkami wydajności.

Galaxy S20 Lite zaoferuje również 8 GB pamięci operacyjnej oraz pracować będzie pod kontrolą Androida 10. Urządzenie otrzyma aktualizację do Androida 11.

Wynik zarejestrowany przez Galaxy S20 Lite jest nieco niższy, niż oczekiwaliśmy. Spowodowane jest to prawdopodobnie oprogramowaniem w wersji rozwojowej.

Galaxy S20 Lite w teście wielowątkowym osiągnął 2716 punktów, a inne modele z tym procesorem bez problemu przekraczają granicę 3000 punktów.

Smartfon powinien zostać zaprezentowany pod koniec 2020 roku.

Źródło: techradar.com