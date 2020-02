Samsung Galaxy S20+ Olympic Games Athlete Edition i Galaxy Z Flip Thom Brown Edition - limitowane wersje nowych flagowców

Samsung przy okazji premiery najnowszych flagowych smartfonów na 2020 rok pokazał od razu ich limitowane odmiany. Co dostaniemy w zamian za dodatkowe kilkaset złotych?

Wczoraj wieczorem wszyscy fani technologii oraz smartfonów śledzili wydarzenie Galaxy Unpacked 2020. W tym roku mogli to robić z nieco mniejszym entuzjazmem, ponieważ o prezentowanych urządzeniach wiedzieliśmy dosłownie wszystko jeszcze przed premierą. Samsungowi tak naprawdę udało się zaskoczyć dziennikarzy jedynie limitowaną wersją Galaxy S20+ Olympic Athlete Edition, ponieważ o współpracy z Thomem Brownem wiedzieliśmy wcześniej.

Czym zatem wyróżniają się limitowane edycje najnowszych smartfonów z Korei?

Galaxy Z Flip Thom Browne Edition

Galaxy Z Flip Thom Browne Edition to model stworzony we współpracy z nowojorską marką modową. Limitowana wersja składanego smartfona Galaxy Z Flip charakteryzuje się szarym kolorem oraz pasami w trzech kolorach - czerwonym, białym oraz niebieskim. Dodatkowo Thom Brown stworzył także specjalnie zaprojektowane wersje słuchawek Galaxy Buds+ oraz Galaxy Watch Active 2.

Co ciekawe Galaxy Z Flip Thom Browne Edition posiada nie tylko zmieniony wygląd. Urządzenie to zostało wyposażone w nieznacznie zmienione oprogramowanie, które posiada inne ikony oraz dźwięki. Przykładowo pisaniu na klawiaturze towarzyszy dźwięk pisania na klasycznej maszynie do pisania.

Samsung Galaxy Z Flip Thom Brown Edition dostępny będzie w ograniczonej ilości sztuk na wybranych rynkach. Przedsprzedaż tej wersji rozpocznie się 14 lutego. Urządzenie dotrze do odbiorców w marcu. Cena i dostępność w Polsce w chwili obecnej są nam nieznane.

Samsung Galaxy S20+ 5G Olympic Games Athlete Edition

Źródło: gsmarena.com

Drugim z limitowanych smartfonów jest Samsung Galaxy S20+ 5G Olympic Games Athlete Edition. To niejako nowość, ponieważ o urządzeniu nie wiedzieliśmy przed premierą. Samsung już wcześniej przygotowywał smartfony na Igrzyska Olimpijskie np. Samsunga Galaxy Note 8 Olympic Edition. Urządzenie to nie zostanie wprowadzone do sprzedaży. Koreańczycy rozdadzą Samsungi Galaxy S20+ 5G Olympic Games Athlete Edition uczestnikom tegrocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Źródło: gsmarena.com