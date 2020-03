Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra - aktualizacja poprawia działanie aparatu

Samsung zaczął rozsyłać poprawkę firmware dla swoich flagowców z rodziny Galaxy S20. Jednym z ulepszonych elementów jest autofokus.

Samsung Galaxy S20 oraz bardziej zaawansowane modele S20+ i S20 Ultra to tegoroczne flagowce producenta. Podczas ich premiery obiecał, że będą często otrzymywać aktualizację i słowa dotrzymuje. Dzisiaj rozesłana została aktualizacja OTA (Over The Air) , która zmienia Aparat do wersji 10.0.01.98. Jej głównym celem jest zmiana autofokusa aparatu - jak dotąd działał dość wolno i niezbyt się podobał użytkownikom, zwłaszcza modelu S20 Ultra. Po instalacji ma się to zmienić - autofokus będzie działać szybciej oraz wydajniej. Plik aktualizacyjny nosi nazwę G98xxXXU1ATCH - xx różni się w zależności od modelu telefonu.

Jednak ważna uwaga - poprawka jak na razie dotyczy wyłącznie smartfonów napędzanych przez procesor Exynos. Posiadacze modelu ze Snapdragonem będą musieli jeszcze trochę poczekać - ale jak na razie nie ma dla nich dokładnej daty otrzymania aktualizacji. Niezależnie od procesora, poprawka jest lub będzie dostępna poprzez Smart Switch, czyli autorską aplikację firmy Samsung.

