Samsung Galaxy S20 Ultra w marcu za 1300$, Galaxy Z Flip w lutym (?)

Najnowszy przeciek na temat nadchodzących flagowców Samsunga - czyli Galaxy Z Flip oraz S20 Ultra - podaje daty i ceny. Wspomina również o Galaxy Buds+.

Max Weinbach, jeden z redaktorów serwisu XDA-Developers, podał dzisiaj informacje o cenach oraz datach premier flagowców Samsunga. Według tego przecieku, Galaxy Z Flip trafi do sprzedaży 14 lutego w cenie 1400 dolarów, czyli ok. 5450 zł. Samsung Galaxy S20, S20+ oraz S20 Ultra mają być dostępne 6 marca. Ten ostatni model został ponoć wyceniony na 1300 dolarów - czyli nieco ponad 5 tys. złotych. Wszystkie trzy telefony ma cechować stopień ochrony IP68, będzie można je zanurzać w wodzie na głębokość do 5 metrów, a także zostaną wyposażone fabrycznie w ochraniacze ekranu.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds+ mają trafić do sprzedaży w lutym. W stosunku do poprzednich, dwukrotnie wydłuży się żywotność ich baterii (obecnie wynosi ona 6 godzin). Mają być dostępne za 149 dolarów, czyli ok. 580 zł. Zaoferują mechanizm Adaptive noise isolation, którego nie należy mylić ze zwykłą redukcją hałasu. I z nowości to tyle. Można jeszcze do tego dodać, że amerykański już Verizon zacznie dzisiaj przedsprzedaż modelu Galaxy Z Flip.

Źródło: XDA Develeopers