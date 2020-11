Samsung Galaxy S20 Ultra z One UI 3.0 oferuje ulepszony Space Zoom

Galaxy S20 Ultra posiada 100 krotny zoom hybrydowy Space Zoom. Najnowsza beta Androida 11 z One UI 3.0 wprowadza pewne zmiany, które poprawiają funkcjonowanie aparatu.

Samsung Galaxy S20 Ultra otrzyma aktualizację do finalnej wersji Androida 11 z One UI 3.0 do końca tego miesiąca. Zanim tak się stanie dowiadujemy się kolejnych informacji o nowej wersji oprogramowania.

Aparat Space Zoom w Galaxy S20 Ultra

Ostatnia beta One UI 3.0 wprowadza poprawki, które przekładają się na podwyższenie jakości fotografii wykonywanych Samsungiem Galaxy S20 Ultra.

Portal Sammobile donosi, że Koreańczycy poświęcili sporo czasu na poprawkach aparatu. Galaxy S20 Ultra to pierwszy smartfon tego producenta ze 100 krotnym zoomem hybrydowym Space Zoom. Od wydania użytkownicy skarżyli się na jakość aparatu. Finalnie po kilku aktualizacjach oprogramowania Samsungowi udało się wyeliminować większość wad i problemów.

Teraz wraz z pojawieniem się One UI 3.0 posiadacze Galaxy S20 Ultra powinni odczuć poprawę w działaniu zoomu hybrydowego Space Zoom. Portal Sammobile przetestował już najnowsze oprogramowanie. Dziennikarze informują, że różnica jest odczuwalna, ale nie ogromna.

Przy okazji poprawek w aparacie Samsung wprowadził również nowe menu ustawień rozdzielczości ekranu.

Oprogramowanie One UI 3.0 oparte na Androidzie 11 jest juz w ostatniej fazie testów. Finalna wersja zostanie udostępniona jeszcze w tym roku.

Źródło: androidcentral.com