Samsung Galaxy S20 Ultra z aktualizacją poprawiającą jakość fotografii

Samsung nie wprowadził jeszcze smartfona na rynek, a już udostępnia aktualizację oprogramowania.

Takie rzeczy nie dzieją się codziennie. Samsungi Galaxy S20 zostały już oficjalnie zaprezentowane, ale w chwili obecnej nie można jeszcze ich kupić. Smartfony dostępne są w przedsprzedaży, a pierwsze egzemplarze trafią do odbiorców w marcu 2020 roku.

Źródło: pcworld.com

Nie przeszkodziło to Samsungowi we wprowadzeniu na rzeczone urządzenia pierwszej aktualizacji oprogramowania. Dostępna jest ona na najdroższe modele Galaxy S20 Ultra. Oznacza to, ze po zakupie każdy egzemplarz Galaxy S20 Ultra wymagać będzie zainstalowania aktualizacji.

Wszyscy konsumenci, którzy zdecydują się na zakup smartfona za 5999 zł z pewnością będą chcieli zainstalować aktualizację oprogramowania, ponieważ wprowadza ona zmiany w obrębie aparatu, które z kolei przyczyniają się do wzrostu jakości fotografii wykonywanych przy użyciu Samsunga Galaxy S20 Ultra.

Skoro Samsung Galaxy S20 Ultra nie jest jeszcze dostępny w sklepach to skąd wiemy, że Samsung wprowadził aktualizację? Pierwsze egzemplarze Samsungów z rodziny Galaxy S20 trafiły już do testerów, recenzentów oraz dziennikarzy na całym świecie. To właśnie oni informują o obecności nowego oprogramowania układowego na topwy model Galaxy S20 Ultra.

Do sieci przedostały się zrzuty ekranu, które zostały przekazane przez portal TizenHelp. Widać na nich proces aktualizacyjny Samsunga Galaxy S20 Ultra. Całość napisana jest w języku południowokoreańskim. Wiemy, że aktualizacja wprowadza udoskonalenia w zakresie kamer oraz poprawki zabezpieczeń datowane na marzec 2020 roku. To kolejny już raz, kiedy to Samsung wprowadza nowe poprawki zabezpieczeń jeszcze przed ich oficjalnym udostępnieniem przez Google.

Tym samym Samsung Galaxy S20 Ultra jest pierwszym urządzeniem na świecie, które otrzymało marcowe poprawki zabezpieczeń.

Aktualizacja o numerze komplikacji G988NKSU1ATBR waży 418,80 MB.

W przyszłości podobna aktualizacja powinna pojawić się na pozostałe modele z serii - Galaxy S20 oraz Galaxy S20+.

Źródło: sammobile.com