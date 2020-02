Samsung Galaxy S20 Ultra z jednym z najdokładniejszych ekranów na rynku

Topowy model z rodziny Galaxy S20 zachwyca ekranem. Potwierdzają to niezależne testy.

Samsung od lat sukcesywnie rozwija własną linię ekranów AMOLED. Stopniowo ewoluowały one do paneli o nazwach handlowych Super AMOLED oraz Dynamic AMOLED. Każdy flagowy Samsung chwalony jest za rewelacyjny ekran o wysokiej rozdzielczości oraz świetnym odwzorowaniu kolorów. Koreańczycy jako pierwsi na dobre wdrożyli panele typu OLED w swoich smartfonach, a dzięki latom doświadczeń nowe ekrany stają się coraz lepsze.

Źródło: samsung.com

Display Mate opublikował właśnie swoje testy ekranu w najdroższym Samsungu z rodziny Galaxy S20 - modelu Ultra. W telegraficznym skrócie panel z Galaxy S20 Ultra ustanowił aż 12 nowych rekordów i ostatecznie otrzymał notę A+. Panel otrzymał ocenę wizualnie nie do odróżnienia od ideału w 5 z 12 rekordów.

Nowy wyświetlacz jest o 14 procent jaśniejszy od paneli Dynamic AMOLED stosowanych w Samsungach z rodziny Galaxy S10. Dodatkowo posiada on specjalny tryb wysokiej jasności, który poprawia czytelność ekranu pryz średnim i wysokim poziomie oświetlenia otoczenia. Rozwiązanie to działa o wiele lepiej, niż w starszych modelach. Tryb pozwala chwilowo zwiększyć jasność ekranu nawet do 1342 nitów.

Ekran został skalibrowany w taki sposób, aby osiągnąć maksimum swoich możliwości przy umiarkowanym stopniu podświetlenia.

Panel Dynamic AMOLED 2X z Samsunga Galaxy S20 Ultra posiada pełne pokrycie palety barw sRGB oraz DCI-P3. Ekran ustanowił także rekord w dokładności odwzorowania kolorów i kontrastu oraz dokładności skali intensywności. Display Mate stwierdziło, że to najbardziej dokładny ekran, z jakim kiedykolwiek mieli do czynienia.

Sprawdzono również nowość u Samsunga, czyli 120 Hz częstotliwość odświeżania. Według Display Mate zmniejsza ona także migotanie ekranu.

Najnowsze rewelacje z Display Mate potwierdzają, że Samsung wcale nie żartował i ekran w Galaxy S20 Ultra faktycznie wyprzedza swoją konkurencję. Niestety, aby stać się posiadaczem smartfona z najlepszym ekranem na rynku trzeba wydać aż 5999 zł.

Źródło: gsmarena.com