Samsung Galaxy S20 - aparat z funkcją Super ISO

Samsung patentuje nazwę Super ISO. Czy oznacza to nową jakość zdjęć nocnych w Galaxy S20?

Do najbliższego wydarzenia z serii Galaxy Unpacked zostało mniej, niż dwa tygodnie. Już 11 lutego 2020 roku poznamy nowe modele z serii Galaxy S, a także kolejnego składanego smartfona Galaxy Z Flip. O rodzinie Galaxy S20 jak co roku wiemy już prawie wszystko. Oprócz wyglądu urządzeń znamy także dokładną specyfikację techniczną. Wiemy, że Samsung podobnie, jak Apple zmodyfikuje nazewnictwo i położy ogromny nacisk na jakość fotografii wykonywanych za pomocą telefonu.

Flagowy Samsung Galaxy S20 Ultra zaoferuje 108 MP aparat główny z 10 krotnym zoomem optycznym oraz 100 krotnym zoomem cyfrowym.

Najnowsze plotki wskazują, że najnowsze smartfony z rodziny Galaxy S zaoferują także nowe rozwiązania w czułości matrycy. Ma ono pozwolić na wykonywanie szczegółowych zdjęć w złych warunkach oświetleniowych oraz w trybie nocnym.

Samsungi Galaxy S20 mają zaoferować Super ISO. Firma Samsung Electronics zgłosiła w Wielkiej Brytanii znak towarowy w brytyjskim IPO (Intellectual Property Office) na nazwę Super ISO.

Rozwiązanie to zostało sklasyfikowane jako aplikacja klasy 9 z następującym opisem: czujnik do kamer wideo; oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów cyfrowych.

Wszystko wskazuje na to, że aparaty Samsungów Galaxy S20 zaoferują większą czułość ISO, niż dotychczas. Zeszłoroczny Samsung Galaxy S10 oferuje zakres ISO od 50 do 800. To mało biorąc pod uwagę, że Xperia 1 od Sony pozwala wykorzystać ISO od 64 do 2003. Również Huawei umożliwia wykorzystanie wysokiej czułości ISO sięgającej w P30 Pro nawet do 9600.

Szczegółowe informacje o Super ISO pojawią się prawdopodobnie podczas oficjalnej premiery smartfonów z rodziny Galaxy S20. Wszystko wskazuje na to, że Samsung chce posiadać własną nazwę dla smartfonów oferujących zwiększoną czułość matrycy. W chwili obecnej nie wiemy jeszcze, czy Super ISO działać będzie z wszystkimi matrycami czy jedynie z głównym obiektywem.

