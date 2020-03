Samsung Galaxy S20 - aplikacja Zegar z integracją ze Spotify

Najnowsze Samsungi pozwalają obudzić się za pomocą ulubionych piosenek ze Spotify.

Samsung dąży obecnie do budowania własnego ekosystemu, który ma pozwolić koreańskiemu producentowi lepiej konkurować z Apple. Samsung zintegrował już swoje urządzenia z Androidem, a także akcesoria takie, jak słuchawki Galaxy Buds czy smartwatche pracujące pod kontrolą autorskiego systemu operacyjnego Tizen. Od pewnego czasu Koreańczycy pracują nad lepszą integracją oprogramowania ze swoim sprzętem. Wraz z premierą Samsunga Galaxy Note 10 znacząco zwiększono współpracę z firmą Microsoft. Dzięki niej telefony z Androidem 10 i One UI 2.0 lepiej komunikują się z Windowsem, a użytkownicy otrzymują preinstalowane aplikacje od giganta z Redmond. Kolejnym krokiem jest lepsza integracja z usługami Google.

Źródło: pcworld.com

Przy okazji premiery najnowszych flagowców z rodziny Galaxy S20 oraz składanego Galaxy Z Flip pokazano również słuchawki Galaxy Buds+. Nowy model poza większą baterią zaoferował także wbudowaną integrację ze Spotify - najpopularniejszym na świecie serwisem do streamingu muzyki.

Teraz okazuje się, że integracja urządzeń Samsunga ze Spotify nie ogranicza się jedynie do najnowszych słuchawek typu True Wireless. Aplikacja Zegar w Samsungach Galaxy S20, która odpowiedzialna jest miedzy innymi za ustawianie budzik umożliwia wybranie Spotify jako programu, który udostępni dźwięki do alarmów.

Aplikacja zegar z nową funkcjonalnością znajduje się na smartfonach Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra oraz Galaxy Z Flip z preinstalowany systemem operacyjnym Android 10 i nakładką One UI 2.1.

Integracja ze Spotify oznacza, że użytkownicy mogą odtwarzać swoje ulubione piosenki jako dźwięku alarmów. Opcja została umieszczona w sekcji dźwięków alarmu w ustawieniach aplikacji Zegar.

Aby funkcja działała poprawnie potrzebna jest zainstalowana aplikacja Spotify, do której użytkownik uprzednio się zalogował przy wykorzystaniu własnego konta. W chwili obecnej wszystkie urządzenia zaktualizowane do Androida 10 i One UI 2.0 nie mogą skorzystać z najnowszej funkcji.

Źródło: sammobile.com