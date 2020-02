Samsung Galaxy S20 będzie tańszy w dniu premiery od Galaxy S10

Nadchodzący flagowiec koreańskiego producenta - Galaxy S20, może nas kosztować mniej od swojego poprzednika, i to już w dniu premiery.

Do premiery smartfonów Galaxy S20 pozostało już zaledwie kilka dni. Nic zatem dziwnego, że liczba plotek i spekulacji na temat urządzenia stale rośnie. Według najnowszych rewelacji, Samsung planuje zaskoczyć wszystkich ceną nadchodzącego flagowca.

Firma Counterpoint Research opublikowała swój najnowszy raport, dotyczący Samsunga Galaxy S20. Analitycy przewidują, że nowa generacja flagowca od koreańskiego producenta, trafi do blisko 40 milionów użytkowników już w pierwszym roku na rynku. Tym samym, a analogicznym okresie, przekroczy sprzedaż poprzednika - Galaxy S10, o kilka milionów sztuk.

Zdaniem specjalistów z Counterpoint Research sporą rolę w tym odegra nowa, niższa niż wcześniej sugerowano, cena urządzenia. Bazowy model Galaxy S20 będzie dostępny już za 850 dolarów, co oznacza, że w dniu premiery będzie on tańszy od Galaxy S10 o 50 dolarów. Swoją rolę odegra również Galaxy S20 Ultra, który według analityka Sujeonga Lima, spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników i będzie idealnym narzędziem do komfortowej obsługi sieci 5G.

Choć prognozy sprzedaży są dla Samsunga pozytywne, to analitycy podkreślają, że jest jedna niewiadoma, która może w znacznym stopniu wpłynąć na ostateczny wynik Galaxy S20. Mowa tu oczywiście o epidemii koronawirusa, możliwe, że koreański producent będzie musiał ograniczyć swoją aktywność zawiązaną z promocją smartfonów, szczególnie w obszarach najbardziej zagrożonych wirusem, jak Chiny.

Wszystkiego na temat Galaxy S20 możecie dowiedzieć się tutaj. Oficjalnej prezentacji nowych flagowców możemy się spodziewać podczas konferencji Galaxy Unpacked w San Francisco, która odbędzie się już 11 lutego 2020 roku.

źródło: counterpointresearch.com