Samsung Galaxy S20 - edycja pokryta 24-karatowym złotem. Zgadnij, za ile?

Goldgenie, firma jubilerska z Londynu, pokazała swoją najnowszą ofertę. Są to modele smartfonów z rodziny Galaxy S20, niemal w całości pokryte 24-karatowym złotem. A ile za taki luksus?

Wszystkie modele Samsung Galaxy S20 (czyli S20, S20 Ultra oraz S20+) pokryto specjalną warstwą złota, zostawiając jedynie w stanie nienaruszonym pole obiektywów i oczywiście wyświetlacz. Nie ma żadnych zmian w specyfikacji tych urządzeń - po prostu obudowa stała się złota. Cena za Galaxy S20 to 3397 funtów, co w przeliczeniu daje ok. 16, 9 tys. zł. Za Galaxy S20+ należy zapłacić 3597 funtów, czyli ok. 17,8 tys. zł. Najdroższy model to oczywiście Galaxy S20 Ultra - wyceniono go na 3797 funtów, a więc 18,8 tys. zł. Ceny dotyczą modeli LTE. W przypadku S20 i S20+ możliwy jest wybór wariantów z obsługa sieci 5G, za co należy dopłacić 100 funtów (ok. 500 zł) więcej. No ale kto bogatemu zabroni?

Goldgenie rozpoczęło już przedsprzedaż swoich modeli, zaś pierwsi nabywcy otrzymają je pod koniec marca. Każdy model pakowany jest w elegancką, luksusową skrzynkę, w której znajduje się certyfikat autentyczności złota. A jeśli ktoś już posiada smartfona Galaxy S20, może oddać go firmie do pokrycia złotem. W przypadku S20 Ultra koszt takie operacji to 2997, S20 - 2697, a S20+ - 2797 funtów (odpowiednio 14,9, 13,5 oraz 13,9 tys. złotych). Zainteresowani?

Źródło: GSM Arena