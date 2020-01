Samsung Galaxy S20 - model Ultra z ramką ze stali nierdzewnej

Samsung pozazdrościł materiałów wykończeniowych Apple. Najdroższy Galaxy S20 Ultra zaoferuje ramkę ze stali nierdzewnej.

Stal nierdzewna stała się materiałem używanym do budowy smartfonów stosunkowo niedawno. Po raz pierwszy sięgnęło po nią Apple podczas konstruowania specjalnego iPhone'a na 10 lecie istnienia smartfonów z logo jabłka na obudowie. Model X został wyposażony w korpus wykonany ze stali nierdzewnej. Na pleckach i froncie umieszczono dwie duże tafle szkła, a cała obudowa była wodoszczelna.

Źródło: samsung.com

Od końca 2017 roku Apple nieprzerwanie wykorzystuje stal nierdzewną do budowy ramek droższych modeli iPhone'a. Do tej pory z tego materiału wykonano modele iPhone X, Xs, Xs Max, 11 Pro oraz 11 Pro Max. Szlachetny metal ma odróżniać droższe i mocniejsze wersje iPhone'a od tańszych Xr'a i 11'ki, które wykonane są z aluminium, a Apple sprzedaje je w wielu wersjach kolorystycznych.

Najnowsze informacje wskazują, że również Samsung może sięgnąć po stal nierdzewną. Do tej pory od 2015 roku, kiedy to Samsung zmienił swój design i sięgnął po lepsze materiały wykończeniowe każdy flagowy smartfon posiada obudowę wykonaną ze szkła Corning Gorilla Glass oraz aluminiowej ramki.

Możliwe, że w 2020 roku na półkach sklepowych pojawi się pierwszy smartfon koreańskiego producenta, do którego budowy wykorzystano stal nierdzewną. Najnowsza plotka z Twitter'a donosi, że Galaxy S20 Ultra zostanie wyposażony w aluminiową ramkę. W porównaniu do tańszych modeli Galaxy S20 oraz Galaxy S20+ wersja Ultra ma być zauważalnie droższa i lepsza. Możliwe jest, że zmienione zostaną nie tylko aparaty, ale również cały korpus.

Przy obecnych cenach flagowych smartfonów Samsunga wcale nie jesteśmy zdziwieni, że Koreańczycy zamierzają siegnąć po stal nierdzewną do budowy swojego topowego modelu.

Jeżeli plotki się potwierdzą i do budowy Galaxy S20 Ultra wykorzystana zostanie stal nierdzewna to całe urządzenie znacząco zwiększy swoją wagę. W tym przypadku Galaxy S20 Ultra może ważyć podobnie do ceramicznej wersji Galaxy S10+. Z pewnością korpus ze stali nierdzewnej spowoduje, że Galaxy Note 10+ będzie lżejszy od Galaxy S20 Ultra.

W chwili obecnej Samsung wykorzystuje stal nierdzewną do produkcji niektórych modeli swoich smartwatchy.

Źródło: sammobile.com