Samsung Galaxy S20 - najtańsze model zadebiutują z modemem LTE

Do premiery coraz mniej czasu, co nie zmienia faktu, że o Samsungach Galaxy S20 wiemy już wszystko. Do sieci w dalszym ciągu przedostają się kolejne informacje. Większość z nich potwierdza to, o czym słyszeliśmy już wcześniej, ale nie brakuje również nowych doniesień. Jednym z nich jest informacja, że modele Galaxy S20 zadebiutują również w wersjach z modemem sieci 4G LTE.

Informacja ta pojawiła się na chwilę na oficjalnej stronie Samsunga przeznaczonej dla Ameryki Łacińskiej. Na witrynie można było znaleźć informacje o modelu Galaxy S20+ LTE, który potwierdził istnienie Samsungów Galaxy S20 wyposażonych w modem 4G LTE.

Strona wsparcia technicznego potwierdza wcześniejsze plotki o obecności modeli z modemem LTE zamiast 5G. Jakiś czas temu do internetu wyciekła niepotwierdzona plotka, która głosiła, że Samsung przygotowuje oprogramowanie dla Galaxy S20 oraz Galaxy S20+ z LTE. Stwierdziliśmy, że jest ona fałszywa, ponieważ pojawiały się kolejne informacje przekazujące, że Samsung na dobre przechodzi na sieć 5G w swoich flagowcach.

Teraz na oficjalnej witrynie producenta pojawiły się informacje o Galaxy S20 z modemem LTE. Okazuje się, że w standardzie obsługę sieci 5G uzyska jedynie Galaxy S20 Ultra. Samsung Galaxy S20 oraz Galaxy S20+ dostępne będą w wariantach z 4G LTE oraz z 5G.

Samsung Galaxy S20 bez 5G otrzymał oznaczenie modelu SM-G985F, a jego odpowiednik z modemem sieci 5G SM-G986F. Podobna sytuacja jest ze zwykłym Galaxy S20. Model z obsługą sieci 4G LTE posiada oznaczenie SM-G980F, a jego odpowiednik z 5G SM-G981F.

Bardzo możliwe, że Samsung będzie sprzedawał warianty 5G tam, gdzie sieć została już rozwinięta czyli na terenie Stanów Zjednoczonych oraz na przykład w Azji. Wersje z LTE zapewne trafią do polski i sprzedawane będą w niższych cenach, niż ich odpowiedniki z 5G.

Wszyscy użytkownicy zastanawiają się teraz czy zakup flagowca z 4G w 2020 roku ma sens? Wydaje nam się, że tak. Przez najbliższe 2-3 lata sieć 5G nadal będzie raczkować, a zakup urządzenia z modemem 4G LTE z pewnością pozwoli zaoszczędzić kilkaset złotych.

