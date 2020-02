Samsung Galaxy S20 - nowe informacje o Nonacell

Galaxy S20 Ultra połączy 9 pikseli w jeden, aby polepszyć jakość zdjęć nocnych.

Plotek o Samsungu Galaxy S20 ciąg dalszy. Do premiery pozostał niecały tydzień, a sieć co chwilę zalewana jest kolejnymi doniesieniami o flagowych Samsungach. Większość z nich skupia się na modelu Ultra, który pojawi się po raz pierwszy i będzie zauważalnie lepszy od pozostałych modeli z rodziny Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20 Ultra będzie duchowym spadkobiercom Samsunga Galaxy S10 Performance Edition i zaoferuje najlepszy aparat fotograficzny. Matryca główna zaoferuje rozdzielczość wynoszącą aż 108 MP. Do pomocy będzie miała 48 MP teleobiektyw z 10 krotnym zoomem optycznym oraz 100 krotnym zoomem cyfrowym, 12 MP aparat ultraszerokokątny, który znamy już z modeli Galaxy S10 oraz po raz pierwszy w historii czujnik ToF.

Samsung przy okazji opisu Galaxy S20 Ultra 5G użył po raz pierwszy nazwy Nonacell zamiast Tetracell. 5 lutego 2020 roku Samsung Electronics otrzymał patent na ochronę znaku towarowego Nonacell w brytyjskim Urzędzie Własności Intelektualnej.

Do chwili obecnej Samsung korzystał z technologii Tetracell znanej również pod nazwą Quad Bayer. Pozwalała ona połączyć cztery znajdujące się obok siebie piksele w jeden. Dzięki temu zabiegowi fotografia stawała się ostrzejsza i jaśniejsza. Wszystko wskazuje na to, że Nonacell to następca Tetracell.

Nona w języku łacińskim oznacza liczbę dziewięć. Pozwala to sądzić, że Samsung opracował technologię łączącą aż 9 sąsiadujących ze sobą pikseli w jeden. Oznacza to, że za pomocą 108 MP matrycy wykonamy ostre jak brzytwa zdjęcia o finalnej rozdzielczości 12 MP, czyli takiej samej, jaką oferują Samsungi Galaxy S10.

Nonacell ma przyczynić się do znacznego wzrostu jakości fotografii wykonanych po zmroku.

O technologii Nonacell usłyszeliśmy po raz pierwszy jeszcze w grudniu 2019 roku. Poinformował o niej Ice Universe za pomocą swojego konta na Twitterze. Twierdził on wtedy, ze czujnik ISOCELL Bright HMX1 połączy dziewięć pikseli w jeden duży. Informacja ta została właśnie potwierdzona przez samego Samsunga, który uzyskał prawa do nazwy Nonacell.

