Samsung Galaxy S20 otrzymuje kwietniową aktualizację bezpieczeństwa

Użytkownicy telefonów Samsung z rodziny Galaxy S20 zaczynają dzisiaj otrzymywać najnowsze poprawki bezpieczeństwa.

Samsung dba o to, aby użytkownicy jego smartfonów jak najszybciej otrzymywali poprawki bezpieczeństwa wypuszczane przez Google. Dzięki temu będą to telefony mające je zaraz po Pixelach - smartfony Google mają zawsze pierwszeństwo w ich otrzymywaniu. Łatki z zabezpieczeniami na kwiecień zostały rozesłane dzisiaj do użytkowników Galaxy S20 w Hong Kongu i na Tajwanie, a następnie mają trafić do Korei Południowej, czyli kraju producenta. Kiedy pojawią się w naszym rejonie? Póki co tego nie podano, ale powinny być to góra dwa tygodnie. Plik aktualizacyjny ma oznaczenie G98x0ZHU1ATCT, gdzie "x" to cyfra różniąca się w zależności od wersji S20. Jego wielkość to 435 MB.

Warto mieć na uwadze, że kraje azjatyckie zawsze otrzymują aktualizacje szybciej, niż reszta świata. W związku z tym globalne są często bardziej zaawansowane, niż wypuszczone wcześniej. Jak pamiętamy, poprzednia aktualizacja dla tegorocznych flagowców Samsunga miała miejsce tydzień temu i poprawiała m.in. działania aparatów. Cieszy fakt, że koreański producent stara się dostarczać im jak najszybciej poprawki funkcjonalności oraz świeże zabezpieczenia.

Źródło: Neowin