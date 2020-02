Samsung Galaxy S20 - pierwsze zdjęcia z trybem nocnym w akcji

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia wykorzystujące ulepszony tryb nocny w Galaxy S20.

Samsungi z rodziny Galaxy S20 zostaną oficjalnie zaprezentowane za niewiele ponad 24 godziny, a w sieci pojawiają się kolejne informacje na ich temat. Wszystko wskazuje na to, że machina plotek i przecieków nie zatrzyma się aż do oficjalnej prezentacji smartfonów, która zaplanowana jest na 11 lutego 2020 roku na godzinę 20:00 czasu obowiązującego w Polsce.

Źródło: mashable

Od modeli Galaxy S20 oczekuje się ogromnej poprawy w zakresie jakości oferowanych zdjęć. Nowe aparaty mają być główną atrakcją nadchodzących modeli. Wielu internautów może pomyśleć, że zdjęcia z Galaxy S20, które wyciekły właśnie do sieci to żadna nowość skoro smartfon zostanie zaprezentowany oficjalnie już jutro. To prawda, ale mało kto wie, że Samsung nie wyśle od razu do sklepu swoich najnowszych flagowców. Modele z rodziny Galaxy S20 przez niemalże miesiąc sprzedawane będą w przedsprzedaży, która zakończy się dopiero na początku marca.

Max Weinbach - redaktor pracujący dla XDA Developers, który często informuje jako pierwszy o nadchodzących urządzeniach wrzucił do sieci zdjęcia, które jak twierdzi zostały wykonane przy wykorzystaniu Samsungów Galaxy S10 oraz Galaxy S20. Weinbach nie zdradził żadnych szczegółów na tema tego, jaki model został wykorzystany do wykonania zdjęć, ale podejrzewamy, że jest to bazowa wersja. Zdjęcia nie są znacząco lepsze od tych zarejestrowanych przez Galaxy S10, co pozwala sądzić nam, że nie zostały wykonane za pomocą Galaxy S20 Ultra.

Bazowy Galaxy S20 oraz model z Plusem mają wykorzystywać matrycę główną o skromnej rozdzielczości 12 MP. Główną zmianą ma być rozmiar piksela. W nowych modelach będzie on o 0,4 mikrona większy, niż w przypadku flagowych modeli z 2019 roku. Przysłona obiektywu w podstawowych modelach ma wynosić F/1,8.

Poniżej fotografie uwiecznione przez Weinbacha.

WELL I'M GLAD YOU ASKED.



First 2 are S10, second 2 are S20. https://t.co/gjQTdpQcWr pic.twitter.com/PGuayLBMHM — Max Weinbach (@MaxWinebach) February 10, 2020

Źródło: sammobile.com