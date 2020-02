Samsung Galaxy S20 - pokrowiec LED Protective Case pojawia się na oficjalnych stronach producenta

Samsung nie umie utrzymać tajemnicy przed premierą Galaxy S20. Jak widać przygotowania do Galaxy Unpacked ruszyły pełną parą.

Do premiery Samsungów Galaxy S20 został niecały tydzień. Już we wtorek 11 lutego 2020 roku w San Francisco na konferencji z cyklu Galaxy Unpacked odsłonięte zostaną Samsungi Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra, a także nowy składany smartfon Galaxy Z Flip oraz portfolio akcesoriów do wyżej wymienionych smartfonów.

Źródło: gizchina.com

Tymczasem niemiecka strona Samsunga nieco za wcześnie umieściła na swojej witrynie informacje na temat jednego z pokrowców dedykowanych dla Samsunga Galaxy S20. Mowa o oficjalnym etui LED Protective Cover.

Poza wyglądem urządzenia strona internetowa potwierdziła także, że tegoroczne smartfony z serii Galaxy S to faktycznie Galaxy S20 mimo, iż Samsung na Twitterze poinformował, że Galaxy S20 nie istnieje.

Zdjęcia witryny niemieckiego oddziału Samsunga potwierdzają także nieco informacji, które uzyskaliśmy z poprzednich przecieków na temat Galaxy S20. Smartfon zostanie wyposażony w umieszczoną w ekranie kamerkę do selfie, która podobnie, jak w Galaxy Note 10, Galaxy A51 oraz Galaxy A71 znajduje się na środku. Samsung na dobre pozbył się grubych ramek, a etui podobnie, jak pokrowce do starszych modeli posiada odkrytą dolną część. Przez to pokrowiec nie chroni całego urządzenia, ale pozwala na bezproblemowe podpięcie akcesoriów.

Tylna część etui ujawnia, że Samsung Galaxy S20 faktycznie będzie miał bardzo dużą, prostokątną obudowę obiektywów umieszczoną w lewym górnym rogu.

Pokrowiec o numerze modelu EF-KG980CJEGEU jest szary i posiada logo producenta na pleckach, w dolnej części.

To nie pierwszy raz, kiedy do sieci wyciekają informacje na temat oficjalnych akcesoriów do flagowych Samsungów. O pokrowca do Samsunga Galaxy S20 wiemy już od około miesiąca. W sieci pojawiły się informacje dotyczące każdego z pokrowców wraz z cenami. Teraz informacje udostępnione przez MobileFun zostały potwierdzone przez samego Samsunga.

Galaxy S20 przed premierą ma przed nami coraz mniej tajemnic. Czy Samsung posiada jakiegoś asa w rękawie, który zostanie ujawniony na Galaxy Unpacked?

