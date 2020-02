Samsung Galaxy S20 - próbka zdjęcia z 30 krotnym zoomem z modelu S20+

Każdy flagowy model szanującego się producenta przynosi ulepszenia w kilku kluczowych kwestiach. Głównymi z nich są wydajność, jakość wyświetlacza oraz aparat. Samsung w 2020 roku zamierza skupić się głównie na aparacie, chociaż Koreańczycy nie zapominają również o innych niezwykle ważnych elementach, jak na przykład pojemnych akumulatorach.

W tym roku mamy strasznie dużo wiadomości na temat Galaxy S20 jeszcze przed premierą. Nigdy wcześniej w historii smartfony Samsunga nie wzbudzały aż tak gigantycznego zainteresowania. Czy zatem warto na nie czekać?

Wiele wskazuje na to, że fani mobilnej fotografii nie powinni być zawiedzeni. Na Samsunga Galaxy S20 zdecydują się zapewne posiadacze dwuletnich już flagowców, czyli między innymi Samsunga Galaxy S9 oraz iPhone'a X. Oni z pewnością odczują znaczącą różnicę względem poprzednich urządzeń.

W ciągu dnia pojawiły się już próbki nocne zdjęć z Samsunga Galaxy S20/Galaxy S20+, a teraz możemy zobaczyć ujęcie wykonane z 30 krotnym zoomem przy użyciu pośredniego Samsunga Galaxy S20+.

Wiele wskazuje na to, że 30 krotny zoom cyfrowy będzie opcją softwareową oferowaną w modelach Galaxy S20 oraz Galaxy S20+. Do dyspozycji posiadaczy obecnych flagowych modeli Samsung oddaje jedynie 10 krotny zoom cyfrowy, więc różnica będzie znaczna, a mówimy tu jedynie o podstawowych modelach. Prawdziwe zmiany widoczne będą dopiero w Galaxy S20 Ultra.

Zdjęcia w przybliżeniu wykonywane będą za pomocą teleobiektywu, więc jakość fotografii z 30 krotnym przybliżeniem nie jest tak zła, jak mogłoby się początkowo wydawać. Należy pamiętać także, że matryca tele posiada sporą rozdzielczość wynoszącą 64 MP. Możliwe, że zostanie ona wykorzystana również do nagrywania filmów w rozdzielczości 8K, które mają być wizytówką nowej serii Galaxy S20.

Flagowy model Galaxy S20 Ultra zaoferuje nawet 100 krotny zoom cyfrowy. Wszystko dzięki obecności 108 MP matrycy na pokładzie.

Przykładowe zdjęcia z Samsunga Galaxy S20+ przy wykorzystaniu zoomu cyfrowego w teleobiektywie znajdują się poniżej.

Ok. First photo is out of the main sensor and second is 30X zoom. Both from the S20+. https://t.co/YQLgusmdhE pic.twitter.com/nEEhhPhFiz