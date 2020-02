Samsung Galaxy S20 - sprzedaż niższa nawet o 50 procent - wszystkiemu winien koronawirus

Epidemia koronawirusa spowodowała, że Galaxy S20 sprzedaje się gorzej od Galaxy S10 w analogicznym okresie czasu.

Najnowsze flagowce z Korei zostały już zaprezentowane. Wszyscy zainteresowani zakupem Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, a także składanego Galaxy Z Flip mogą już składać zamówienia w przedsprzedaży.

Źródło: pcworld.com

Samsung jak co roku podkręca atmosferę przed wprowadzeniem urządzenia na półki sklepowe i zachęca do zakupu w przedsprzedaży dodając do urządzeń wartościowe dodatki. Zazwyczaj strategia ta powodowała, że Samsungi z rodziny Galaxy S notowały rewelacyjne wyniki przedsprzedaży.

Niestety w tym roku plany Samsunga zostały pokrzyżowane przez koronawirusa oraz znaczący wzrost cen. Najnowsze informacje wskazują, że w pierwszym dniu przedsprzedaży na Galaxy S20 zdecydowało się o 50 procent mniej konsumentów, niż w zeszłym roku. Branżowe źródła donoszą, że za taki stan rzeczy odpowiedzialny jest koronawirus, ale według nas nie bez znaczenia jest wysoka cena. Podstawowy model Galaxy S20 kosztuje 3949 zł, a kupujący tą konkretna konfiguracje nie mogą liczyć na słuchawki Galaxy Buds+ w przedsprzedaży.

Samsung Electronics sprzedał około 70800 egzemplarzy z najnowszej rodziny Galaxy S20. Informacje te pochodzą z piątkowego ranku. Oznacza to, że sprzedaż idzie o wiele gorzej, niż rok temu podczas wprowadzania na rynek smartfonów z rodziny Galaxy S10.

W zeszłym roku Samsungowi udało się sprzedać 140 tysięcy egzemplarzy Galaxy S10 w pierwszym dniu oraz aż 220 tysięcy egzemplarzy Galaxy Note 10.

Sprzedaż jest niższa ze względu na zamknięcie sklepów w związku z obawą o rozprzestrzenianie się koronawirusa. Galaxy S20 sprzedawany jest jedynie przez internet, a zainteresowani zakupem internauci nie mogą porównać poszczególnych modeli z rodziny Galaxy S20, co wstrzymuje ich z zakupem.

W Polsce urządzenia dostępne są w przedsprzedaży do 8 marca 2020 roku. Decydując się na droższe modele Galaxy S20+ lub Galaxy S20 Ultra otrzymamy słuchawki Samsung Galaxy Buds+ w gratisie.

Źródło: koreaherald.com