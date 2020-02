Samsung Galaxy S20 - szybka ładowarka w zestawie w każdym modelu

Podczas, gdy o Samsungach z rodziny Galaxy S20 wiemy już prawie wszystko nadszedł czas na prześwietlenie zawartości pudełka, w jakim sprzedawane będą najnowsze flagowe smartfony z Korei.

Tym razem zajmujemy się baterią oraz zasilaniem najnowszych Galaxy S20. Wcześniejsze plotki ujawniły, że podstawowy model Galaxy S20 zaoferuje akumulator o pojemności 4000 mAh, model Galaxy S20+ wyposażony zostanie w większą baterię o pojemności 4500 mAh, a największy Galaxy S20 Ultra z wbudowanym modemem 5G otrzyma ogniowo o pojemności 5000 mAh. Tak pojemne baterie w flagowcach to niecodzienna sytuacja. Dzięki znacznemu wzrostowi pojemności w stosunku do Samsungów Galaxy S10 możemy spodziewać się rewelacyjnych czasów pracy na baterii, ale i zwiększonego czasu ładowania. Aby zapobiec temu drugiemu Samsung wprowadzi nowe technologie szybkiego ładowania o mocy 25 W oraz 45 W. Jak łatwo możemy się domyślić mocniejszy system przewodowego ładowania trafi jedynie do Galaxy S20 Ultra.

Niestety ostatnimi czasy producenci co prawda oferują systemy szybkiego ładowania przewodowego, ale nie dołączają w zestawie stosownych ładowarek. Idealnym przykładem jest Apple. Wszystkie modele iPhone'a od 8'ki wzwyż obsługują szybkie ładowanie o mocy 18 W z wykorzystaniem USB Power Delivery, ale w stosowną ładowarkę oraz kabel USB Typu C do Lightning trzeba się wyposażyć samemu. Jedynie najnowsze i najdroższe iPhone'y 11 Pro i Pro Max posiadają odpowiedni zasilacz w zestawie.

Przez pewien okres czasu nie byliśmy pewni, czy na podobne rozwiązanie nie zdecyduje się Samsung. Szybkie ładowarki są znacznie droższe od klasycznych, wolniejszych, a Samsung na pewno ma sporą ilość swoich 15 W zasilaczy stosowanych od 2016 roku. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że klienci, którzy zdecydują się na zakup Samsunga Galaxy S20 dostaną szybkie ładowarki w zestawie. W przypadku Galaxy S20 i Galaxy S20+ w pudełku znajdziemy 25 W ładowarkę, a Galaxy S20 Ultra otrzyma mocniejszy 45 W zasilacz. Nie zabraknie również słuchawek AKG ze złączem USB Typu C.

tidbit:

Samsung Galaxy S20 and S20+ (both 4G and 5G models) ship with 25W Fast Charger.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ships with 45W Fast Charger.



All models come with AKG USB Type-C wired headphones in the box. You know the reason.