Samsung Galaxy S20 - testowe oprogramowanie ujawnia oczekiwane funkcje

Tegoroczne flagowce zaoferują 120 Hz wyświetlacz i kilka innych dodatków.

Tegoroczne flagowe smartfony od Samsunga zostaną zaprezentowane 11 lutego 2020 roku. Na kolejnej imprezie z cyklu Galaxy Unpacked zobaczymy Samsunga Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra. Obok nich pojawi się prawdopodobnie także nowe urządzenie z elastycznym ekranem i obudową typu clamshell.

Od dłuższego czasu mówi się o tym, że Samsung finalnie zdecyduje się umieścić w swoich smartfonach matryce o częstotliwości odświeżania wyższej, niż 60 Hz. Na ruch taki zdecydowało się już między innymi Google oraz OnePlus.

Wyższa częstotliwość odświeżania obrazu to oczywiście gładsze i płynniejsze animacje, ale niestety częstsze odświeżanie wyświetlanego obrazu negatywnie wpływa na czas pracy na baterii. Najnowsze informacje przekazane przez Ice universe za pomocą Twitter'a odwołują się do oprogramowania testowego Samsunga Galaxy S20 Ultra. Okazuje się, że urządzenie to nie będzie w stanie wyświetlać obrazu o rozdzielczości 2K z zachowaniem 120 Hz częstotliwości ekranu. Użytkownicy tego modelu będą mogli zdecydować się na wybór rozdzielczości FullHD+ ze 120 Hz odświeżaniem lub 2K ze standardowym 60 Hz odświeżaniem.

Dodatkowo najnowsze oprogramowanie testowe wskazuje, że jedna z opcji aplikacji aparatu została usunięta. Mowa o widoku reżysera, w którym można było zablokować ostrość na obiekcie podczas nagrywania filmów i bez problemu przełączać się pomiędzy dostępnymi obiektywami.

Bardzo możliwe, że obie funkcje pojawią się w finalnym oprogramowaniu układowym, które zostanie zainstalowane w egzemplarzach, które trafią na półki sklepowe. Możliwe, że Samsung usunął opcję 120 Hz odświeżania przy wykorzystaniu natywnej rozdzielczości z obawy o krótkie czasy pracy na baterii oraz niewystarczającą wydajność układu graficznego.

