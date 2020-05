Samsung Galaxy S20+ vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro - kto wygra w teście gamingowym?

Pewien Youtuber postanowił sprawdzić, jak wypadają w grach dwa smartfony - jeden kosztujący ponad 4 tys. złotych, a drugi - dostępny za mniej niż tysiąc. Czy to ma sens? Owszem, ponieważ wyniki zaskakują.

Samsung Galaxy S20+ korzysta z procesora Exynos 990, czyli własnego podzespołu producenta. Trzeba przypomnieć, że wielu użytkowników na niego narzeka - ich zdaniem szybko się nagrzewa, szybko wyczerpuje baterię, sprawia problemy przy autofokusie, itd. Lista wad jest tak długa, że fani marki stworzyli petycję, w której domagają od producenta używania wyłącznie procesorów Snapdragon. Samsung widział petycję, ale swoich planów nie zmienia, zaś w Galaxy Note 20 ma pojawić się Exynos 992.

A jak w praktyce sprawuje się procesor w telefonie o wartości ok. 4300 złotych? Postanowił przetestować to użytkownik YouTube - Chong Liu. Wziął w tym celu Xiaomi Redmi Note 8 Pro (procesor Mediatek G90t, 6GB RAM+128GB pamięci), kosztujący poniżej 1000 złotych (na Ceneo możemy znaleźć go w zakresie cenowym 969 - 999 złotych) i postanowił sprawdzić, jak wypadnie ta sama gra na nim, a modelu Samsung Galaxy S20+. Test możesz zobaczyć na poniższym filmiku - i warto go obejrzeć.

Jeśli nie masz czasu oglądać, w skrócie - podczas grania w PUBG Mobile smartfon Samsunga po dziesięciu minutach obniżył FPS do 50, a po dwudziestu - do 40. Pokazuje to jasno, że Exynos 990 ma problemy z utrzymaniem wydajności, a w podsumowaniu widać, że jego temperatura była wyższa, niż w przypadku procesora MediaTek. Czy nie powinno być odwrotnie i telefon czterokrotnie droższy powinien pobić rywala pod każdym względem? Jak się okazuje - nie. Jednak jest nadzieja na to, że kolejne Exynosy będą już lepiej zoptymalizowane.

Źródło: WCCF Tech