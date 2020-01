Samsung Galaxy S20 - wszystkie modele z 12 GB pamięci operacyjnej

Wycieki z popularnych benchmarków pokazują, że Samsung nie zamierza wprowadzić na rynek modelu z 16 GB pamięci operacyjnej.

Do premiery Samsunga Galaxy S20 pozostały niespełna cztery tygodnie. Ostatnio w sieci pojawiła się plotka, jakoby Koreańczycy przygotowywali ulepszoną wersję topowego Galaxy S20 Ultra wyposażoną w aż 16 GB pamięci operacyjnej. Smartfona z podobną ilością RAM'u produkować będzie Xiaomi. Model Black Shark kolejnej generacji skierowany zostanie specjalnie dla graczy.

Niestety doniesienia o 16 GB pamięci operacyjnej w najdroższym Samsungu Galaxy S20 Ultra okazały się fałszywe.

Dzisiejsze informacje ukazują, że wszystkie modele z serii Galaxy S20 od najtańszego Galaxy S20 z 4G LTE po najdroższego Galaxy S20 Ultra z modemem sieci 5G powinny zostać wyposażone w 12 GB pamięci operacyjnej w standardzie. To aż dwa raz więcej, niż w przypadku Galaxy S10e oraz o 4 GB więcej w odniesieniu do Galaxy S10 oraz Galaxy S10 Plus.

W sieci pojawiły się wyniki najmniejszego Samsunga Galaxy S20 z modemem sieci 5G w jednym z popularniejszych testów syntetycznych. Wskazują one na obecność procesora Qualcomm Snapdragon 865 (wersja amerykańska), który wspierany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej. Oczywiście całość działa pod kontrolą Androida 10 z nakładką graficzną One UI 2.1.

Wyciek tego rezultatu jest podstawą, aby sądzić, że każdy model z rodziny Galaxy S20 wyposażony zostanie w 12 GB pamięci operacyjnej. Niestety musimy pamiętać, że od 2018 roku, kiedy to na rynku pojawiły się Samsungi Galaxy S9, Koreańczycy wprowadzają swoje flagowe urządzenia w różnych konfiguracjach sprzętowych.

Zarówno europejski, jak i amerykański wariant Samsunga Galaxy S20 posiada procesory kompatybilne z modemami sieci 5G, a mimo to producent planuje wprowadzić do sprzedaży wersje z obsługą sieci 4G LTE. Czy najtańsze modele podobnie, jak poprzednicy otrzymają 8 GB pamięci operacyjnej? Odpowiedź na to i wiele innych pytań otrzymamy już 11 lutego 2020 roku na specjalnej konferencji z cyklu Galaxy Unpacked.

