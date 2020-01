Samsung Galaxy S20 - wyciekają dokładne informacje o aparatach

Ice universe ujawnił wszystkie szczegółowe informacje na temat matryc w każdym modelu Galaxy S20. Czego możemy spodziewać się po nowych foto smartfonach?

Znany w sieci Ice universe już nie raz przekazywał nam informacje na temat nadchodzących smartfonów Samsunga. Nie inaczej jest w przypadku najnowszych Galaxy S20.

Źródło: xda-developers.com

Dzięki Ice universe do sieci przedostały się informacje na temat tego, jakie czujniki zostaną zamontowane w poszczególnych modelach z rodziny Galaxy S20. Wiemy, że Koreańczycy wykorzystają autorskie matryce, ale wspomogą się także produktami od Sony.

Na samym początku zaczniemy od najdroższego i najciekawszego modelu Galaxy S20 Ultra, który na tle tańszych braci wyróżniał się będzie bardziej zaawansowaną konfiguracją aparatów. Podstawowa matryca to sensor Samsung S5KHM1 o rozdzielczości 108 MP. Wszystko wskazuje na to, że jest to zmodyfikowana wersja czujnik ISOCELL BRIGH HMX, który został przygotowany we współpracy z Xiaomi. Matryca ta znajduje się w Mi CC9 Pro oraz Xiaomi Mi Note 10.

Dodatkowa matryca to S5KGH1, która odpowiada za wykonywanie zdjęć ultra szerokokątnych. To czujnik ISOCELL Slim o rozdzielczości 44 MP, 1/1,26" i wielkości piksela na poziomie 0,7 µm. Obiektyw ten wykorzysta technologię Samsung Tetra (Quad Bayer), która służy do łączenia pikseli.

Ostatnia matryca to teleobiektyw producji Sony. Matryca IMX586 to 48 MP czujnik wykorzystujący Quad Bayer charakteryzujący się wielkością piksela na poziomie 0,8 µm. Nie zabrakło również czujnika ToF Sony IMX518.

Nieco tańszy model Galaxy S20+ (następca zwykłego Galaxy S10) wykorzysta zupełnie inną konfigurację aparatu. Główna matryca to 12 MP sensor Sony IMX555 z wielkością piksela na poziomie 1,8 µm. Teleobiektyw to 64 MP matryca Samsung S5KGW5, a matryca ultra szerokokątna to sensor Samsung S5K2LA. Dodatkowo Galaxy S20+ zaoferuje czujnik ToF Sony IMX516.

Najtańszy model Samsung Galaxy S20 (następca tańszego Galaxy S10e) zaoferuje taką samą konfiguracją aparatów, jak Galaxy S20+, ale bez czujnika ToF.

Wszystkie trzy smartfony Samsunga Galaxy S20 wyposażone zostaną w taką samą matrycę do Selfie. Jest to 10 MP sensor Sony IMX375.

Źródło: gsmarena.com, sumahoinfo.com