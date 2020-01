Samsung Galaxy S20 - wyciekają zdjęcia działającego Galaxy S20+ 5G

W sieci pojawiły się właśnie zdjęcia Galaxy S20+ 5G. Jest to urządzenie, które w niezmienionej formie trafi do sprzedaży.

Samsung oficjalnie poinformował, że kolejna generacja flagowców Galaxy S zostanie zaprezentowana 11 lutego 2020 roku na konferencji Galaxy Unpacked w San Francisco. Obok serii Galaxy S20 spodziewamy się zobaczyć również składanego smartfona, który może nazywać się Galaxy Bloom lub Galaxy Fold Z.

Dziś rano w sieci pojawiły się fotografie działającego Samsunga Galaxy S20+ 5G. W przeciwieństwie do poprzednich wycieków zdjęcia są dużo bardziej szczegółowe, a co ważniejsze przedstawiają egzemplarz w wersji produkcyjnej. Dokładnie taki smartfon trafi do sklepów już za nieco ponad miesiąc.

Samsung Galaxy S20+ 5G został sfotografowany zarówno z przodu i z tyłu, dzięki czemu wiemy, jak wyglądać będzie moduł aparatu i jego konfiguracja. Zdjęcie przedstawia prostokątną obudowę aparatów, w której umieszczono łącznie sześć czujników (po trzy w pionie zgrupowane w dwóch rzędach). Odejmując lampę doświetlającą LED i otwór mikrofonu użytkownik otrzyma do swojej dyspozycji cztery matryce.

Przód urządzenia nie jest dla nas tajemnicą już od dłuższego czasu. Samsung Galaxy S20+ 5G zaoferuje niemalże bezramkowy wyświetlacz z wbudowaną kamerką. Tak, jak przewidywaliśmy obiektyw wbudowany w matrycę będzie znacznie mniejszy, od tego w Galaxy S10. Według portalu GalaxyClub.nl może mieć średnicę o 2x mniejszą, co przełoży się na czterokrotnie mniejszą powierzchnię aparatu.

Design Galaxy S20 różnił się będzie od Galaxy Note 10. Samsung zdecydował się rozróżnić obie serie - modele Galaxy S posiadają łagodniej zakończone krawędzie.

Na jednej z fotografii widać Samsunga Galaxy S20+ 5G z włączonym ekranem. Urządzenie wyświetla ekran domowy interfejsu One UI 2.0. Uruchomiony ekran pokazuje, że dolna ramka, jest minimalnie większa od pozostałych.

Źródło: gsmarena.com